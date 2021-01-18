Переболевшие COVID-19 сохраняют иммунитет до пяти месяцев
После того, как пациент переболевает COVID-19, в его организме вырабатывается иммунитет примерно на пять месяцев. К..
Дата загрузки: 2021-01-18
После того, как пациент переболевает COVID-19, в его организме вырабатывается иммунитет примерно на пять месяцев. К такому выводу пришли учёные из Великобритании. При этом переболевшие могут продолжать оставаться разносчиками инфекции.
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