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Переболевшие COVID-19 сохраняют иммунитет до пяти месяцев

Переболевшие COVID-19 сохраняют иммунитет до пяти месяцев

После того, как пациент переболевает COVID-19, в его организме вырабатывается иммунитет примерно на пять месяцев. К..

Дата загрузки: 2021-01-18

После того, как пациент переболевает COVID-19, в его организме вырабатывается иммунитет примерно на пять месяцев. К такому выводу пришли учёные из Великобритании. При этом переболевшие могут продолжать оставаться разносчиками инфекции.
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