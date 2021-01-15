ВПП: более 1,4 миллиона жителей Мадагаскара будут нуждаться в продовольственной помощи

Около миллиона четырёхсот тысяч жителей южного Мадагаскара будут нуждаться в продовольственной помощи в этом году. Такие..

Около миллиона четырёхсот тысяч жителей южного Мадагаскара будут нуждаться в продовольственной помощи в этом году. Такие данные приводит Всемирная продовольственная программа ООН.

Многие вынуждены каждый день отправляться на поиски пропитания. Среди них – Икемба, у которой семеро внуков.

[Икемба, бабушка семерых внуков]:

«У нас ещё есть овощи. Когда я не могу пойти попрошайничать в соседнюю деревню, мы должны копать, не зная, найдём ли что-то. Вчера и сегодня я не смогла пойти, потому что чувствую сильную слабость. Если мы не находим ничего в земле, то пьём морскую воду. Это плохо для здоровья, но выбора нет, потому что иначе будет пустой желудок».

Пагубные последствия засухи усугубляет пандемия коронавируса. Люди лишились сезонных заработков. Многие рассчитывали на этот доход, чтобы пережить неурожайный сезон, пик которого длится с января по апрель.

По данным ВПП, сильно страдает молодое поколение мадагаскарцев.

[Лола Кастро, региональный директор ВПП]:

«Число детей, страдающих от нехватки еды и голодающих, растёт даже сейчас, пока мы с вами разговариваем. Нам нужно финансирование, нужны ресурсы, чтобы Всемирная продовольственная программа смогла усилить ответные меры и снизить риски в южном Мадагаскаре».

По оценкам ВПП, в этом году продовольственная помощь потребуется более трети населения южной части Мадагаскара. Это почти вдвое больше, чем в прошлом.

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