«Ломанье четвёртой стены»: новая выставка в Риме

«Девушка в картинной рамке» нидерландского художника Рембрандта. Кажется, что ещё мгновение, и она покинет пределы этой..

«Девушка в картинной рамке» нидерландского художника Рембрандта. Кажется, что ещё мгновение, и она покинет пределы этой рамы.

Это творение стало частью новой выставки в Национальной галерее древнего искусства в Риме. Называется она «Время зрителя».

Все творения на экспозиции выполнены в технике, которую нередко используют и в других видах искусства. Она называется «ломанье четвёртой стены». То есть персонажи и герои ломают невидимую стену, которая отделяет их от зрителей, и обращаются к ним напрямую.

По иронии судьбы на этой выставке нет ни одного зрителя. Она должна была открыться 2 декабря, однако этого не произошло из-за карантинных ограничений.

6 ноября правительство закрыло все музеи в стране. И пока ни один работу не возобновил.

Впрочем, на выставку пригласили журналистов.

[Мишель Ди Монте, куратор выставки]:

«Подобное мероприятие можно назвать парадоксом, ведь зрители для него – это неотъемлемая часть. Главное, чего нам не хватает, – это зрители. Надеемся, сможем пригласить их как можно скорее».

Ещё один яркий пример «ломанья четвёртой стены» – картина Гверчино 1644 года под названием «Венера, Марс и Купидон».

Марс отодвигает занавес, чтобы увидеть обнажённую Венеру, однако её не интересует великий полководец. Она указывает на зрителя за пределами картины. Туда же направляет свою стрелу и Купидон.

А это иудейская царевна Саломея кисти Гвидо Рени. Она смотрит на зрителей, держа на блюде голову казнённого Иоанна Крестителя.

Как ожидают в музее, зрители на экспозицию смогут прийти уже в конце января.

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