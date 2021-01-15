В Китае растёт число заболевших COVID-19

Китай сообщил о крупнейшем увеличении числа случаев COVID-19 более чем за 10 месяцев. В восточной провинции..

Китай сообщил о крупнейшем увеличении числа случаев COVID-19 более чем за 10 месяцев. В восточной провинции Хэйлунцзян заболевших стало почти в три раза больше.

Есть вероятность, что может повториться ситуация начала 2020 года, когда эпидемия была в стадии зарождения. Тогда вирус смог распространиться на большие территории, поскольку миллионы китайцев поехали из Уханя в родные деревни и города на празднование Китайского Нового года.

Между тем, китайские власти закрывают на строгий карантин ещё пять миллионов жителей в городе недалеко от Пекина. Ранее три других близлежащих города объявили жёсткий «локдаун» примерно для 24 миллионов человек.

Согласно ограничениям, пешеходы и автомобили не могут покидать определённые районы. Город Шицзячжуан пострадал больше всего. Он и три другие города находятся в провинции Хэбэй, которая окружает Пекин.

Власти этой провинции сообщили, что COVID-19 выявили лишь у чуть более ста человек. Однако подтвердить эти цифры невозможно, поскольку, как известно, власти КНР части занижают показатели.

Примерно в половине из подтверждённых случаев вирус выявили только после третьего теста. Это может указывать на то, что многие люди даже не знают, что заразны.

Тем временем, в северных провинциях объявляют так называемый режим военного времени, который аналогичен режиму чрезвычайной ситуации.

Между тем, исследователи в Бразилии выяснили, что китайская вакцина от COVID-19 Sinovac эффективна лишь на 50,4%. То есть она по своей эффективности превышает нужный порог лишь на четыре десятые процента. Для сравнения, эффективность препарата, разработанного компаниями Pfizer/Biontech, составляет около 95%.

Для Бразилии это не очень хорошая новость, ведь вакцина от Sinovac – одна из двух, которую страна закупила для иммунизации населения.

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