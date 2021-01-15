Караван мигрантов выдвинулся из Гондураса в сторону границы США

В Гондурасе, государстве в Центральной Америке, сформировался очередной караван мигрантов. Он уже начал двигаться в северном..

В Гондурасе, государстве в Центральной Америке, сформировался очередной караван мигрантов. Он уже начал двигаться в северном направлении в сторону границы Соединённых Штатов.

Эта небольшая группа покинула город Сан-Педро-Сула в надежде присоединиться к основной массе людей на границе с Гватемалой.

[мигрант из Гондураса]:

«Большинство людей приезжают из Тегусигальпы, Окотепеке-де-Оланчо, с юга. Людей было много, и нас попросили уехать первыми. Мы там будем ждать, некоторые уехали на автобусах. Они брали по 20 долларов с человека, чтобы отвезти их в Коринто. А мы идём пешком».

Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Мексика уже издали совместную декларацию, в которой обещают делать мигрантам тесты на коронавирус на всех пограничных КПП и не пускать тех, у кого результат будет положительным.

Между тем, Дональд Трамп недавно посетил город Аламо в Техасе, чтобы отметить завершение строительства 400 миль пограничного ограждения. Это около 643 километров. Он также ещё раз напомнил о заслугах нынешней администрации в исправлении плохо работающий миграционной системы.

При этом в США прокуроры ведут расследование в отношении президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса. Его подозревают в том, что он брал взятки у наркоторговцев, а также направлял вооружённые силы страны на охрану кокаиновой лаборатории и путей поставки кокаина в США. Как предполагается, его целью было наводнить США наркотиками.

К слову, Джо Байден, которого должны привести к присяге 20 января, обещает остановить строительство пограничной стены сразу же после прихода к власти.

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