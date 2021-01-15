Свидетель рассказал о насильственном изъятии органов в Китае

Иммигрант из Китая в интервью американскому радио разоблачил жестокость, которая происходит в государственных больницах КНР. Он говорит, что хирурги насильно извлекают органы у приверженцев Фалуньгун в то время, когда они ещё живы, без использования анестезии.

Незаконная торговля органами – это бизнес объёмом миллиарды долларов, по причине нехватки предложения и большого спроса. По данным правозащитников, сердце в Китае можно купить за 130 тысяч долларов, а лёгкие – за 150 тысяч. Духовное течение Фалуньгун китайская коммунистическая партия подвергает репрессиям с 1999 года.

Китаец Лю Шухэн, который сейчас живёт в Калифорнии, – один из немногих людей, кто разоблачает насильственное изъятие органов, не скрывая своего настоящего имени.

Он рассказал в интервью радио Sound of Hope, что впервые обратил внимание на этот вопрос на семейной встрече в 2002 году. Один из его родственников – бывший правительственный чиновник, который отвечал за трудовые лагеря в Шанхае. Он просил Лю, не нужна ли кому-то из его американских друзей пересадка органа.

«Он (Мао Шупин) сказал мне обратить на это внимание. Сказал, что, если я смогу связаться с кем-то (кому нужна пересадка органа), то я могу заработать много денег. Намного больше, чем за работу реставратором. Затем он продолжил говорить об органах, таких как почки, печень и роговицы глаз», – говорит Лю.

Супруга Мао Шупина работала директором одной из больниц Шанхая. По словам Лю, она рассказывала, что много раз вырезала органы у ещё живых практикующих Фалуньгун. Она также сказала, что иногда не делала им анестезию. Как она объяснила, чем меньше анестезии, тем лучше будут органы. Она также добавила, что перестала делать такие операции после того, как у неё начались ночные кошмары.

Лю рассказал об этом правозащитной организации в 2016 году. Однако обнародовали эту информацию только спустя четыре года, чтобы обеспечить Лю безопасность.

Глава организации Ван Чжиюань говорит: «Общенациональный геноцид, который развязала компартия Китая, продолжается и сегодня. Это сумасшедшие убийцы, получающие огромную прибыль».

По результатам около 20 лет расследования организация опубликовала тысячи свидетельств и аудиозаписей, которые разоблачают репрессии.

Тем временем, расследователь, который одним из первых разоблачил насильственное изъятие органов ещё 15 лет назад, на днях был награждён за свою правозащитную деятельность. Дэвид Мэйтас – канадский адвокат и правозащитник – первым получил награду «Международный гуманитарный лидер года». Её учредила организация под названием «Канадцы в поддержку беженцев, нуждающихся в помощи».

Мэйтас стал одним из основателей международной Коалиции по прекращению трансплантационных преступлений в Китае. Это неприбыльная организация, в которую входят адвокаты, медики и правозащитники. В 2010 году его, а также бывшего Госсекретаря Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвида Килгура номинировали на Нобелевскую премию мира за их роль в разоблачении репрессий в отношении Фалуньгун.

Фалуньгун, который также называют Фалунь Дафа, – это духовная школа самосовершенствования, основанная на принципах Буддизма и Даосизма. Она включает духовное учение, а также пять комплексов плавных медитативных упражнений.