Правозащитники говорят об усилении нарушений прав человека в Китае
Нарушения прав человека усугубились во всех сферах китайского общества. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights..
Дата загрузки: 2021-01-14
Согласно документу, коммунистическая партия Китая усилила давление по всей стране, особенно в регионе Синьцзян, где по меньшей мере миллион уйгуров содержат в так называемых центрах перевоспитания.
[Яцюй Ван, представительница Human Rights Watch]:
«В каждом аспекте китайского общества можно увидеть, как партия становится всё более и более нетерпимой к любой независимой деятельности, будь то наука, пресса, интернет или гражданские организации».
Также ситуация усугубилась в Гонконге, где летом прошлого года Пекин ввёл закон о национальной безопасности. Это позволило начать волну массовых арестов, а также заглушить голоса демократических активистов и политиков.
[Мая Ван, представительница Human Rights Watch]:
«Введение закона о национальной безопасности 30 июня очень сильно изменило ландшафт гонконгского общества и жизни, а также того, что люди привыкли делать, например, свободно комментировать политику на улицах Гонконга. Теперь это невозможно».
К слову, 14 января гонконгские СМИ сообщили об очередном массовом аресте. Полиция схватила 11 человек, обвинив их в помощи группе из 12 продемократических активистов, арестованных ранее.
12 гонконгцев пытались бежать из страны в августе после того, как был принят закон о национальной безопасности. Против них выдвигали обвинения в участии в несанкционированных акциях протеста.
В ходе нынешних арестов среди задержанных также оказался адвокат, который оказывал юридическую поддержку 12 арестованным активистам.
Стоит отметить, что 10 из 12 активистов китайский суд приговорил к тюремному заключению на срок от семи месяцев до трёх лет. Двоих вернули домой в Гонконг, поскольку на момент ареста они были несовершеннолетними.
Это дело привлекло пристальное внимание международного сообщества. Так, США в связи с этим ввели дополнительные санкции в отношении Китая.
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