Правозащитники говорят об усилении нарушений прав человека в Китае

Нарушения прав человека усугубились во всех сферах китайского общества. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights..

Нарушения прав человека усугубились во всех сферах китайского общества. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch. В среду она опубликовала свой ежегодный отчёт о положении с правами человека в мире.

Согласно документу, коммунистическая партия Китая усилила давление по всей стране, особенно в регионе Синьцзян, где по меньшей мере миллион уйгуров содержат в так называемых центрах перевоспитания.

[Яцюй Ван, представительница Human Rights Watch]:

«В каждом аспекте китайского общества можно увидеть, как партия становится всё более и более нетерпимой к любой независимой деятельности, будь то наука, пресса, интернет или гражданские организации».

Также ситуация усугубилась в Гонконге, где летом прошлого года Пекин ввёл закон о национальной безопасности. Это позволило начать волну массовых арестов, а также заглушить голоса демократических активистов и политиков.

[Мая Ван, представительница Human Rights Watch]:

«Введение закона о национальной безопасности 30 июня очень сильно изменило ландшафт гонконгского общества и жизни, а также того, что люди привыкли делать, например, свободно комментировать политику на улицах Гонконга. Теперь это невозможно».

К слову, 14 января гонконгские СМИ сообщили об очередном массовом аресте. Полиция схватила 11 человек, обвинив их в помощи группе из 12 продемократических активистов, арестованных ранее.

12 гонконгцев пытались бежать из страны в августе после того, как был принят закон о национальной безопасности. Против них выдвигали обвинения в участии в несанкционированных акциях протеста.

В ходе нынешних арестов среди задержанных также оказался адвокат, который оказывал юридическую поддержку 12 арестованным активистам.

Стоит отметить, что 10 из 12 активистов китайский суд приговорил к тюремному заключению на срок от семи месяцев до трёх лет. Двоих вернули домой в Гонконг, поскольку на момент ареста они были несовершеннолетними.

Это дело привлекло пристальное внимание международного сообщества. Так, США в связи с этим ввели дополнительные санкции в отношении Китая.

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