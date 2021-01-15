Исследование: у переболевших COVID-19 на пять месяцев вырабатывается иммунитет

Люди, переболевшие коронавирусом, вырабатывают иммунитет к COVID как минимум на пять месяцев. При этом даже те,..

Люди, переболевшие коронавирусом, вырабатывают иммунитет к COVID как минимум на пять месяцев. При этом даже те, у кого есть антитела к вирусу, могут быть переносчиками и заражать других. К такому выводу пришли исследователи из Института общественного здравоохранения Великобритании.

По данным исследования, из 6614 пациентов, переболевших COVID, повторно заразилось только 44 человека.

[Сьюзан Хопкинс, исследовательница]:

«Мы можем быть вполне уверены в том, что через пять-шесть месяцев после первого заражения подавляющее большинство людей защищены от тяжелого заболевания, от симптоматической инфекции».

При этом исследователи предупредили тех, кто переболел коронавирусом во время первой волны в начале 2020 года. По их мнению, эти люди не защищены от того, чтобы заболеть снова. Впрочем, они также уверены, что первая волна сыграла своеобразную положительную роль.

[Сьюзан Хопкинс, исследователь]:

«Предыдущее инфицирование действует подобно вакцине, по крайней мере, в настоящее время. И это отличная новость для населения. Это наряду с вакциной поможет укрепить иммунитет людей, благодаря чему распространение вируса замедлится».

Исследование называется SIREN. Учёные проанализировали данные десятков тысяч медиков по всей Великобритании. С июня им регулярно делали тесты, а также проверяли на наличие антител.

Как выяснили в ходе проверок, во время второго заражения риск осложнений у большого числа пациентов сокращается.

При этом данные не включают информацию о том, как на иммунитет влияют вакцины. Исследование этого вопроса планируют провести позже в этом году.

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