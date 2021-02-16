30-километровая очередь из грузовиков: Германия закрыла границы с Чехией и Австрией

На чешском шоссе перед немецким пограничным пунктом образовалась очередь из грузовиков длиной 30 километров. Германия закрыла..

На чешском шоссе перед немецким пограничным пунктом образовалась очередь из грузовиков длиной 30 километров.

Германия закрыла границы с Чехией и австрийским регионом Тироль из-за того, что там распространяется более заразный и смертоносный мутировавший штамм COVID-19.

Правительство объявило, что его решение временное и вынужденное.

Представитель полиции Розенхайма перечислил группы людей, которым въезд через КПП открыт. Они включают граждан со справками об отрицательном тесте на COVID.

[Райнер Шарф, представитель полиции Розенхайма]:

«Въезд в страну разрешён гражданам Германии из района Тироля, где распространяется мутировавший вирус, а также гражданам Австрии, если они имеют вид на постоянное место жительства в Германии. Граждане третьих стран, которые имеют соответствующие документы и проживают в Германии, также могут въезжать. Кроме того, впускают водителей грузовиков и представителей определённых профессий».

Введение ограничений вызвало недовольство в Австрии. В стране опасаются, что начнутся перебои с поставками товаров, и это принесёт убытки промышленному сектору страны, ориентированному на экспорт.

Австрия уже заявила, что ограничения на границе недопустимы, а также пригласила посла Германии и немецкого министра иностранных дел на консультации в Вену.

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