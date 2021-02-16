30-километровая очередь из грузовиков: Германия закрыла границы с Чехией и Австрией
На чешском шоссе перед немецким пограничным пунктом образовалась очередь из грузовиков длиной 30 километров. Германия закрыла..
Дата загрузки: 2021-02-16
Германия закрыла границы с Чехией и австрийским регионом Тироль из-за того, что там распространяется более заразный и смертоносный мутировавший штамм COVID-19.
Правительство объявило, что его решение временное и вынужденное.
Представитель полиции Розенхайма перечислил группы людей, которым въезд через КПП открыт. Они включают граждан со справками об отрицательном тесте на COVID.
[Райнер Шарф, представитель полиции Розенхайма]:
«Въезд в страну разрешён гражданам Германии из района Тироля, где распространяется мутировавший вирус, а также гражданам Австрии, если они имеют вид на постоянное место жительства в Германии. Граждане третьих стран, которые имеют соответствующие документы и проживают в Германии, также могут въезжать. Кроме того, впускают водителей грузовиков и представителей определённых профессий».
Введение ограничений вызвало недовольство в Австрии. В стране опасаются, что начнутся перебои с поставками товаров, и это принесёт убытки промышленному сектору страны, ориентированному на экспорт.
Австрия уже заявила, что ограничения на границе недопустимы, а также пригласила посла Германии и немецкого министра иностранных дел на консультации в Вену.
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