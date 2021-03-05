Новая канатная дорога облегчит перевозку людей в Мехико
В Мехико открылась первая линия канатной дороги. В неё входят две станции, расположенные на окраине мегаполиса...
Дата загрузки: 2021-03-05
Столица Мексики известна своим напряжённым трафиком и постоянными пробками. В городе живёт более 20 миллионов человек.
[жительница Мехико]:
«Замечательно, очень удобно. Канатная дорога принесёт пользу многим местным жителям. Например, мой сын учится в этом районе, и мне было трудно добираться сюда из центра города».
Кабинки сделали просторными. Каждая вмещает десять пассажиров. Во время пандемии в одну могут садиться не больше шести человек. При этом пассажиры должны быть в масках.
Вся канатная дорога протянется на девять километров. В общей сложности построят пять станций.
Проект разработала австрийско-швейцарская компания «Доппельмайр». Она построила канатные дороги в 80 странах мира.
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