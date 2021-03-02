На термальном курорте в Тоскане проходят реабилитацию перенёсшие COVID

Знаменитый спа-курорт в городке Кашана-Терме в итальянской провинции Пиза пока не принимает обычных отдыхающих. Но реабилитационный..

Знаменитый спа-курорт в городке Кашана-Терме в итальянской провинции Пиза пока не принимает обычных отдыхающих. Но реабилитационный центр здесь не закрывается даже во время карантинных ограничений.

Здесь помогают восстановить здоровье пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме. Сюда обращаются, если затруднено дыхание или утрачена подвижность суставов.

В этом бассейне с термальной водой занятия проходят под руководством специалистов. Помощь требуется и молодым, и пожилым. Также в реабилитационном центре можно делать ингаляции.

[Эдуардо Фальцоне, сотрудник спа-центра]:

«Пациенты, которые обращались в наш реабилитационный центр или центр гидротерапевтических ингаляций, говорили, что после курса лечения ощутили положительные изменения. Мы знаем, что термальная вода – это важная помощь для больных суставов и дыхательной системы».

Пожилые пациенты также занимаются на тренажёрах и делают различные упражнения, которые помогают восстановить двигательные функции. После тяжёлой болезни некоторым трудно даже просто встать на ноги. Кроме того, специалисты делают пациентам массаж и помогают разработать суставы.

Тоскана, в которую входит провинция Пиза, славится термальными источниками. В ней насчитывается несколько десятков курортов. Кашана-Терме расположен недалеко от города Пиза. Первую купальню здесь построила Матильда Тосканская в начале XII века.

Короткая ссылка на эту страницу: