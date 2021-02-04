Самое большое в Азии иглу-кафе открыли на курорте в Кашмире

На горнолыжном курорте Гульмарг в индийском Кашмире теперь можно пообедать в иглу-кафе. Его создатели говорят, что..

[туристка из Индии]:

«Вчера вечером мы открыли для себя это прекрасное кафе, подобного которому нет в Индии. Такое у нас редко увидишь».

На горнолыжном курорте Гульмарг в индийском Кашмире теперь можно пообедать в иглу-кафе. Его создатели говорят, что оно самое большое в Азии. С помощью нового развлечения местный отель хочет привлечь больше туристов.

Туристы заходят в кафе не только поесть, но и пофотографировать. Для многих снег в диковинку.

[турист из Ирака]:

«Здесь всё из снега. Просто удивительно. И столы, и всё остальное из снега».

Наружный диаметр иглу-кафе – семь с половиной метров. Высота снежного дома – почти четыре метра. Внутри могут одновременно разместиться 16 гостей.

Иглу строили 15 человек в течение 20 дней. Интерьер украшен снежным барельефом в виде традиционных кашмирских узоров.

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