Закрытые горнолыжные курорты вынудили французов отдыхать на побережье

Французский курорт Ла-Боль на побережье Бискайского залива полон отдыхающих. Здесь проводят школьные каникулы парижане с детьми. Обычно в это время года они едут в горы, но сейчас из-за карантинных мер лыжные трассы закрыты.

[туристка из Парижа]:

«Нужно подышать свежим воздухом и отдохнуть. Это хорошая возможность. Кроме того, мы даём немного работы местным жителям».

Некоторые французы предпочли и вовсе на какое-то время переехать в Ла-Боль, поскольку карантин и комендантский час в крупных городах создаёт неудобства.

[туристка из Парижа]:

«Здесь намного приятнее, чем (работать дома) в Париже в маленькой комнате, где находятся и дочка, и няня. Здесь мы просто счастливы».

По словам мэра, заполняемость отелей выросла на 4% по сравнению с февралём прошлого года. [Франк Луврье, мэр Ла-Боля]:

«Наш город во время февральских каникул никогда не был номером один для французов. Обычно они отдыхают в горах, если могут туда поехать. Так что французы, и правда, поменяли лыжное снаряжение на ботинки для пляжных прогулок».

Местные торговцы тоже замечают разницу с предыдущими годами.

[продавщица]:

«Парижане приехали, и мы очень рады. Это замечательно, и погода стоит солнечная. Они приезжают в Ла-Боль подышать свежим воздухом и покупают свежую рыбу».

Правда, не все довольны обилием приезжих.

[жительница Ла-Боля]:

«Я предпочла бы, чтобы их здесь не было. Я эгоистка и думаю только о себе. Мы видим, как они бегают без масок, и с начала школьных каникул риск заразиться коронавирусом стал выше».

Курорт Ла-Боль находится в департаменте Атлантическая Луара на западе Франции. Здесь живёт 17 тысяч человек, но летом население города увеличивается в десять раз. Этот курорт в основном известен среди французов.

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