Виндсёрфинг, сноубординг и сноукайтинг: спортсмены показали, как можно спускаться с горы

Эти спортсмены решили продемонстрировать три вида спуска с заснеженных гор. Совместный проект они воплотили в швейцарском..

Эти спортсмены решили продемонстрировать три вида спуска с заснеженных гор. Совместный проект они воплотили в швейцарском регионе Энгадин.

Одни спортсмены представляют зимний виндсёрфинг, спускаясь с горы с помощью паруса. Другие демонстрируют сноукайтинг. Это исконно альпийский вид спорта. Благодаря использованию кайта у спортсмена появляется свобода перемещения в трёх плоскостях. Также мастерство скоростного спуска показывают сноубордисты.

[Бальц Мюллер, спортсмен]:

«Стоя на вершине Корвач, держа парус руками, я испытываю смешанные чувства. Я держу поперечину-гик для управления виндсёрфом, у меня замёрзли пальцы, и я знаю, что надо спуститься вниз. Это пугает, но в то же время очень бодрит».

Зимним виндсёрфингом занимаются на льду или плотном снегу. Этот вид спорта популярен в России, Канаде, Финляндии и Прибалтике. Сноукайтинг зародился в 70-х годах и обрёл множество поклонников. А сноубординг с 1998 года входит в программу зимних Олимпийских игр.

Короткая ссылка на эту страницу: