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Картины, которые «ломают четвёртую стену», показали в Риме

Картины, которые «ломают четвёртую стену», показали в Риме

«Ломанье четвёртой стены» – так называется приём в литературе, кинематографе и театре, где герой обращается к..

Дата загрузки: 2021-01-21

«Ломанье четвёртой стены» – так называется приём в литературе, кинематографе и театре, где герой обращается к аудитории напрямую. На новой выставке художественных работ в Риме представили картины именно в такой технике. Однако, по иронии судьбы, на мероприятии нет посетителей, к которым персонажи могли бы обратиться.
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