В непальском музее будут показывать мусор с Эвереста

Мусор, собранный на горе Эверест, превратят в инсталляции и представят в непальской галерее. Так людей будут..

Мусор, собранный на горе Эверест, превратят в инсталляции и представят в непальской галерее. Так людей будут призывать помочь высочайшему пику планеты не стать мусорной свалкой.

На горе и в её окрестностях туристы, гиды и местные жители оставляют кислородные баллоны, порванные палатки, сломанные лестницы, жестяные банки и пластиковую упаковку.

Координатор проекта, который принадлежит к местной народности шерп, говорит, что музей привлечёт в регион больше гостей.

[Пхинджо, шерпа и координатор проекта]:

«Собирать мусор и показывать его в музее – прекрасная идея. Это поможет развить туризм. С другой стороны можно будет утилизировать мусор. Это также привлечёт в регион молодёжь».

Музей будет находиться на главном пути к базовому лагерю у Эвереста на высоте 3780 метров. Из стартового пункта добираться к нему два дня.

[Пхинджо, шерпа и координатор проекта]:

«Ежегодно прибывает 50-60 тысяч туристов. Их сопровождают гиды и носильщики. Мусор, который выбрасывают все эти люди, скапливается на горе. Перерабатывать его сложно».

Как ожидается, музей откроют весной для небольшого числа посетителей. Ограничения обусловлены пандемией. Инсталляции будут создавать местные и иностранные художники. Также из мусора будут делать сувениры и продавать туристам.

В настоящее время для всех, кто восходит на Эверест в Непале, действует правило: с собой нужно принести не менее килограмма мусора с горы.

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