Обзор 2020 года: «звёздные» свадьбы, помолвки и прибавления в семье

2020-й год, хоть и был омрачён пандемией, по-прежнему может похвастаться насыщенной светской жизнью. Многие знаменитости в..

2020-й год, хоть и был омрачён пандемией, по-прежнему может похвастаться насыщенной светской жизнью. Многие знаменитости в этот период решились связать себя узами брака, объявить о помолвке или родить ребёнка.

Начнём с британской принцессы Беатрисы Йоркской – старшей дочери принца Эндрю, который приходится сыном королеве Елизавете II. В июле она вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци. Церемония была скромной из-за карантина. Но королева её посетила.

Теперь про Голливуд. Там сыграли тайную свадьбу оскароносная актриса Эмма Стоун и её жених режиссёр Дэйв Маккари. Об этом журнал People сообщил в сентябре.

А уже в октябре стало известно о свадьбе Скарлетт Йоханссон и комика и сценариста Колина Джоста. Пара начала встречаться три года назад, а о помолвке объявила в мае прошлого года. Для актрисы это уже третий брак.

Теперь о помолвках. В октябре кольцо с бриллиантом появилось на руке Гвен Стефани. Его подарил её бойфренд Блейк Шелтон. Музыканты встречаются с 2015 года. Для 51-летней Стефани это будет второй брак. До этого она 14 лет была женой музыканта Гэвина Россдэйла.

В 2020-м также был настоящий бэби-бум.

Во-первых, у Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой родился их третий ребёнок. Девочка появилась на свет в январе, и её назвали Мэри. Пара также воспитывает близнецов Николаса и Люси, которые родились в 2017 году.

У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил в июле родился второй ребёнок. Пара поженилась в октябре 2012 года. Они также растят сына Силаса.

У певца Эда Ширана и его жены Черри Сиборн в августе родился первенец. Пара жената с января 2019 года. При этом Сиборн – школьная подруга Ширана.

В том же месяце у Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь. Пара пока не жената, однако певица и актёр в феврале 2019 года объявили о помолвке.

Ещё одно пополнение в августе праздновали актёр Крис Пратт и его жена Кэтрин Шварценеггер. У них тоже родилась дочь. У Пратта также есть сын от предыдущего брака с актрисой Анной Фэрис.

У модели Джиджи Хадид и певца Зейна Малика в сентябре родился первый ребёнок, дочь. Пара встречается с конца 2015 года.

И наконец, актриса Аманда Сейфрид родила второго ребёнка в браке с Томасом Садоски.

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