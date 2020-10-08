У глав многих китайских компаний есть вторая должность – начальник местной тюрьмы Прошло четыре года с тех пор, как Лю Цзыинь приехала из Китая в США. Но она.. Дата загрузки: 2020-10-08

Прошло четыре года с тех пор, как Лю Цзыинь приехала из Китая в США. Но она всё ещё со страхом вспоминает то время, когда её принуждали к рабскому труду в китайской тюрьме.

[Лю Цзыинь, бывшая заключённая]:

«Каждый человек должен был упаковать до 10 тысяч палочек для еды каждый день. Эти палочки заполняли огромный мешок».

В тюрьме делали не только палочки. Лю также вязала свитера и шарфы. Работала 50-60 часов в неделю в течение семи лет, вплоть до 2009 года. Женщина говорит, что каждый заключённый должен был произвести товаров не меньше установленного объёма.

[Лю Цзыинь, бывшая заключённая]:

«Некоторые вязали свитера очень медленно. И им приходилось всю ночь не спать, чтобы закончить работу. Им не разрешали идти спать».

За всю работу, которую Лю выполняла, ей платили менее доллара в месяц. Она знала, что эта продукция предназначалась для экспорта. То, в какую страну её отправляют, тюремная администрация держала в большом секрете.

[Лю Цзыинь, бывшая заключённая]:

«Тюрьма была очень закрытая. Многие вещи держали в секрете. Было запрещено об этом говорить. Запрещён был даже зрительный контакт, не говоря уже о разговорах».

В отличие от других заключённых, Лю посадили в тюрьму не за преступление, а за её духовные убеждения. Она занимается Фалуньгун. Это медитативная практика самосовершенствования, основанная на принципах Истина, Доброта и Терпение.

В 90-х годах прошлого века Фалуньгун был в Китае чрезвычайно популярен. В 1999-м компартия Китая развязала в отношении него жестокие репрессии. Они длятся до сих пор.

Даже в дни, когда Лю испытывала физические недомогания, в тюрьме её всё равно заставляли работать.

[Лю Цзыинь, бывшая заключённая]:

«Мне было очень тяжело. Я была истощена».

Историй, подобных судьбе Лю, в Китае – миллионы. Как показывают многочисленные свидетельства, большинство тюрем Китая используют как трудовые лагеря, которые приносят властям огромную прибыль. В них трудятся сотни тысяч узников совести, включая приверженцев Фалуньгун и представителей мусульманской народности уйгуров.

Тюрьмы также создают собственные компании. И тюремные начальники занимают должности глав этих предприятий.

Например, в юго-западной провинции Сычуань заместитель главы управления, которому подчиняются все тюрьмы региона, также занимает должность главного менеджера тюремной компании. Это предприятие задействовано во многих сферах: от производства одежды до продажи недвижимости. У него есть 43 дочерних компании. И каждая принадлежит отдельной тюрьме в Сычуани.

Согласно правозащитному отчёту 2019 года, две трети глав тюремных компаний также являются начальниками местных тюрем.