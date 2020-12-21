В Конгрессе США подали законопроекты, призванные остановить принудительное извлечение органов в Китае Американские законодатели из обеих палат Конгресса США представили законопроекты, которые призваны помочь остановить принудительное извлечение органов.. Дата загрузки: 2020-12-22

Американские законодатели из обеих палат Конгресса США представили законопроекты, которые призваны помочь остановить принудительное извлечение органов в Китае.

Первый подал сенатор-республиканец Том Коттон. Он заявил, что в Китае при содействии властей продолжают извлекать органы у узников совести и верующих.

Конгрессмены Крис Смит и Томас Суоцци в тот же день представили в Палате Представителей свой законопроект на ту же тему.

Если оба документа примут, то правительство США сможет отказывать в выдаче американских паспортов и приостанавливать действие выданных всем, кто планирует ехать в Китай на пересадку органов. Президент США также сможет вводить санкции в отношении иностранных чиновников, причастных к извлечению органов.

Законы также будут означать, что иностранные граждане и организации, ответственные за изъятие органов, не смогут импортировать из США хирургическое оборудование для операций по трансплантации.

Китай – одна из самых популярных стран в мире, куда пациенты приезжают для пересадки органов. Пекин утверждает, что органы поступают в результате частных пожертвований.

Однако это утверждение опровергают выводы международного трибунала, который прошёл в Лондоне в прошлом году. По данным расследования, в Китае принудительно органы в больших масштабах извлекают у незаконно заключённых уйгуров, а также у приверженцев мирной духовной практики Фалуньгун.