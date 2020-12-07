Ещё 14 чиновников КНР могут подпасть под санкции США из-за преследования гонконгских законодателей Соединённые Штаты готовы внести ещё ряд китайских чиновников в «чёрный список». Об этом сообщают источники в.. Дата загрузки: 2020-12-07

Соединённые Штаты готовы внести ещё ряд китайских чиновников в «чёрный список». Об этом сообщают источники в Белом доме. Новый раунд санкций введут за то, что в прошлом месяце Пекин исключил из парламента Гонконга несколько избранных оппозиционных законодателей.

Под санкции попадёт не менее 14 граждан материкового Китая и Гонконга. Их активы в США будут заморожены. Кроме того, в отношении них введут финансовые ограничения.

Как ожидается, в их число войдут члены Компартии Китая, а также члены парламента КНР.

Белый дом и Госдепартамент США эту информацию пока никак не прокомментировали.

В прошлом месяце четверых оппозиционных законодателей Гонконга исключили из парламента. Это стало возможным после того, как парламент Китая наделил соответствующими полномочиями власти автономного региона.

В итоге это вылилось в массовую отставку гонконгских депутатов от оппозиции в знак протеста.

Это также привело к тому, что такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания, обвинили Пекин в подрыве демократических ценностей и прав человека в бывшей британской колонии.

Вашингтон ранее уже ввёл санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также текущего и бывших глав полиции.