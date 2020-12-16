Обзор: вдохновляющие, забавные и позитивные моменты 2020 года Вопреки пандемии, в 2020 году было немало позитивных, вдохновляющих и забавных событий, а также интересных знакомств... Дата загрузки: 2020-12-16

Вопреки пандемии, в 2020 году было немало позитивных, вдохновляющих и забавных событий, а также интересных знакомств. Давайте вспомним.

Так, год начался хорошо для оливковой черепахи Гуди. Она смогла плавать благодаря ласте-протезу. Конечности она лишилась, запутавшись в рыбацких сетях. Приспособление разработали тайские ветеринары.

А в российском городе Иркутске в преддверии 8 марта сотрудники ДПС занимались не совсем привычным делом – раздавали женщинам-водителям розы.

[жительница Иркутска]:

«Очень приятно. Я не ожидала, если честно. Я уже настроилась, что мне штраф выпишут, потому что страховка просроченная».

В одном из городов индонезийской провинции Ява изобрели забавный способ заставить людей сидеть дома в карантин. Волонтёров переодевали в призраков, после чего они выходили пугать беспечных прохожих.

Британской ветеран Том Мур стал символом стойкости в период карантина. К своему 100-летию он решил 100 дней ходить возле своего дома, чтобы собрать средства на помощь врачам. В итоге ему удалось получить 50 миллионов долларов. Позже его посвятила в рыцари сама королева Елизавета II.

Под вдохновением от его успеха ещё один британец решил ходить, чтобы помогать людям. Это 5-летний Тони, который прошёл 10 километров на протезах. Он собрал миллион 240 тысяч долларов.

[Тони, житель Великобритании]:

«Очень хорошо. Я решил, что буду больше ходить, потому что это очень хорошо».

Финский танцевальный коллектив придумал, как продолжать концерты, сидя на карантине и соблюдая социальную дистанцию. Артисты записали видео со своими выступлениями, а потом их объединили. Назвали акцию «Полька на карантине».

Ещё один танцор, уже из Африки, привлёк внимание в соцсетях своими пируэтами под дождём. С тех пор 11-летний нигериец получил большую финансовую помощь от людей со всего мира. Теперь отрабатывает балетные движения в школе и планирует уехать учиться в США.

А одна южнокорейская пара, тоже в свете пандемии, придумала, как создать курорт у себя дома. Каждую комнату супруги оформили в разном стиле: от балийского курорта до пляжа на Гавайях.

В Сардинии у одного фермера родился щенок с зеленоватым оттенком шерсти. Назвали Фисташкой. Примечательно, что четверо его родных братьев и сестёр – нормального окраса.

Радостной вестью стало и спасение 4-летней девочки в турецком Измире. Дом, в котором она была, обрушился в результате землетрясения. Девочка провела под завалами 90 часов. Теперь её жизни ничто не угрожает.

Бразильский мастер придумал, как скрасить серые будни в условиях пандемии. Он делает маски, которые повторяют нижнюю часть лица человека. В итоге создаётся впечатление, что маски вообще нет.

И напоследок про 81-летнего альпиниста из Испании. Карлос Сория тренируется перед покорением одного из высочайших пиков планеты – горы Дхаулагири в Непале высотой более 8160 метров. Его восхождение намечено на весну 2021 года. До этого он уже покорил 12 высочайших восьмитысячников мира.