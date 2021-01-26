В Австралии правительственное агентство помогает аутистам устроиться на работу

Австралийцы Ник и Гордон недавно получили долгожданную работу в престижной компании. Места для них нашло государственное..

Австралийцы Ник и Гордон недавно получили долгожданную работу в престижной компании. Места для них нашло государственное агентство. Оба мужчины страдают аутизмом, и поиск работы для них всегда был похож на битву. Проблемы начинались уже на собеседовании.

[Ник Берли, аутист]:

«Заходишь в кабинет, где сидит незнакомец, и тут же впадаешь в панику». [Гордон Дуглас, аутист]:

«(Они думают), что этот человек не смотрит в глаза, поэтому ему нельзя доверять никакой работы».

Сотрудники правительственного агентства объясняют работодателям, что у людей с аутизмом есть преимущества. Благодаря этому австралийские компании чаще стали нанимать таких работников.

[Хэнк Джонген, сотрудник компании Services Australia]:

«С нашей непредвзятой точки зрения, эти люди обладают необходимыми нам навыками. Они высококвалифицированные специалисты, и нам нужны такие сотрудники».

Мужчин взяли на работу в компанию Services Australia. Ник работает программистом, а Гордон – аналитиком.

[Гордон Дуглас, аутист]:

«Было только одно место, которое мне интересно, и меня взяли первым. Замечательно».

По мнению экспертов, квалифицированные специалисты с аутизмом способны решать очень сложные задачи.

[Ник Берли, аутист]:

«Люди с аутическим расстройством охотно следуют правилам, и они пунктуальные».

Аутизм возникает из-за нарушения развития головного мозга. Обычно людям с таким заболеванием трудно даётся социальное общение. Однако у некоторых аутистов симптомы недуга слабее, и такое состояние называют расстройством аутического спектра.

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