Египетских сирот стали чаще забирать в семьи благодаря ослаблению правил

Египтянка Ясмина всегда мечтала взять ребёнка из приюта. Но решилась на это только в прошлом году..

[Ясмина аль-Хаббаль, мать приёмного ребёнка]:

«Как мать-одиночка я решила взять сироту, поскольку дети должны жить в домах, а не в приютах или учреждениях. Каждому ребёнку нужен дом, нужен тот, кто о нём заботится. И неважно, кто его родители или как он родился».

Египтянка Ясмина всегда мечтала взять ребёнка из приюта. Но решилась на это только в прошлом году после того, как власти страны ослабили правила усыновления. Правительство также начало кампанию, чтобы изменить отношение людей к приёмным детям.

Для мусульманских стран этот вопрос непростой. В Египте нельзя формально усыновить сироту, дать ей свою фамилию и сделать своим официальным наследником. Ислам этого не разрешает из уважения к родословной ребёнка. Людей поощряют спонсировать детей или просто их растить.

Из-за сложных процедур раньше детей брали в дома не очень активно. Многие просто выделяли деньги на их содержание.

Однако в январе 2020 года власти уменьшили ограничения в вопросе того, кто может взять ребёнка. Это разрешили делать одиноким женщинам старше 30 лет и разведённым. Также снизили требования к минимальному уровню образования.

40-летняя Хаббаль не замужем. Она решилась взять девочку, несмотря на то, что друзья её отговаривали и спрашивали, как она расскажет ребёнку о его происхождении и как будет реагировать, если кто-то захочет его обидеть.

[Ясмина аль-Хаббаль, мать приёмного ребёнка]:

«Я скажу ей, что ты уже изменила этот мир, твоя жизнь важна независимо от того, откуда ты пришла. Важны только положительные изменения, которые ты принесла в жизнь других людей».

А эта пара из Каира сначала не могла родить собственного ребёнка. Но после того как взяла ребёнка из приюта, у них это получилось. Теперь супруги растят своего сына, а также приёмного.

[Мохамед Абдулла, отец приёмного ребёнка]:

«Из личного опыта скажу, что важно помнить о том, что ты хочешь сделать, а не о том, что говорят другие. Я встречал людей, которым не нравится усыновление из-за общественного мнения. Но я считаю, что это повод для гордости, даже если в обществе этого не принимают».

По данным властей Египта, с января 2020 года около 11 600 семей приняли сирот. Ещё около 11 тысяч детей нуждаются в новой семье. При этом во второй половине 2020 года, когда карантинные ограничения начали ослаблять, поступило около 1000 запросов от семей, желающих спонсировать сирот.

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