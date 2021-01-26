Новый сайт доставки связывает римлян с местными магазинами

Итальянский стартап решил помочь жителям Рима переждать карантин, продолжая при этом покупать товары в любимых магазинчиках, лавках и киосках.

Он создал онлайн-платформу «Дае», которая отдаёт предпочтение не крупным супермаркетам, а небольшим торговым точкам. При этом товары доставляют не более чем за сутки.

[Маттео Проетти, сооснователь «Дае»]:

«Мы подумали, что попробуем дать возможность этим магазинам работать более организованно. С одной стороны, мы хотели, чтобы они выжили в условиях, когда на улицах стало крайне мало людей. С другой, мы хотели сохранить связь между людьми и их любимыми продавцами».

В рамках одного заказа клиент может оформить доставку хлеба из любимой пекарни, мяса из лавки по соседству, фруктов из другого киоска и даже товаров для животных из специализированного магазина.

Изначально платформа охватывала только один район столицы. Затем покрытие расширилось. Сегодня в базе уже 120 магазинчиков.

[Марко Миццони, торговец мясом]:

«Она обеспечила мне широкую огласку в Facebook, где у меня нет страницы. Я заметил, что объём работы увеличился. Она помогла во время карантина, когда работы было очень мало».

Основатели стартапа говорят, что планируют сохранить услугу и после окончания пандемии.

[Якопо Гамбути, сооснователь «Дае»]:

«В этот период люди не выходят из дома из-за COVID-19. А потом они будут заняты работой в офисах и другими делами. Мы предлагаем жизнеспособную альтернативу крупным сетям. Если вы хотите качественных продуктов, то их нужно покупать на рынке, и мы хотим обеспечить именно это качество, которое крупные сети не гарантируют».

Когда стартап основали, в нём работало три человека. Теперь уже 15.

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