Ремонт велосипедов помогает перевоспитывать трудных подростков в Австралии

Эти сломанные велосипеды стали своеобразным методом воспитания трудных подростков в австралийском городе Хьюонвилл. В местной мастерской..

[Стив Роуз, полицейский]:

«В Хьюонвилле мы часто слышим, что детям нечем заняться, им скучно. И, возможно, поэтому у них начинаются проблемы. А эта программа позволяет им приходить сюда после школы, поэтому теперь у них есть какая-то цель, есть занятие».

Эти сломанные велосипеды стали своеобразным методом воспитания трудных подростков в австралийском городе Хьюонвилл. В местной мастерской их учат ремонтировать двухколёсный транспорт.

Программа для трудных подростков действует уже семь лет.

[Энтони Эдлер, координатор программы Risdon Vale]:

«В таком возрасте по разным причинам могут возникнуть трудности в школе или семье. Подростки сталкиваются с дополнительными препятствиями в своей жизни, поэтому мы поддерживаем их и используем для этого велосипеды».

Отремонтированные велосипеды продают, и подростки получают деньги за свой труд.

[Нельсон Блитман, школьник]:

«В школе ничего не заработаешь. Там просто ставят хорошие отметки. А здесь мы работаем и что-то получаем. Это намного приятнее».

Но главное, школьники обретают здесь уверенность в себе, умение трудиться и другие полезные навыки.

[Мейсон Бёрр, школьник]:

«Теперь я легче справляюсь с проблемами и лучше владею ситуацией».

Эту программу изначально запустили в Хобарте в 40 километрах от Хьюонвилла. Поскольку проект успешный, его планируют расширять дальше.

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