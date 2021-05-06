Ремонт велосипедов помогает перевоспитывать трудных подростков в Австралии
Эти сломанные велосипеды стали своеобразным методом воспитания трудных подростков в австралийском городе Хьюонвилл. В местной мастерской..
Дата загрузки: 2021-05-06
[Стив Роуз, полицейский]:
«В Хьюонвилле мы часто слышим, что детям нечем заняться, им скучно. И, возможно, поэтому у них начинаются проблемы. А эта программа позволяет им приходить сюда после школы, поэтому теперь у них есть какая-то цель, есть занятие».
Программа для трудных подростков действует уже семь лет.
[Энтони Эдлер, координатор программы Risdon Vale]:
«В таком возрасте по разным причинам могут возникнуть трудности в школе или семье. Подростки сталкиваются с дополнительными препятствиями в своей жизни, поэтому мы поддерживаем их и используем для этого велосипеды».
Отремонтированные велосипеды продают, и подростки получают деньги за свой труд.
[Нельсон Блитман, школьник]:
«В школе ничего не заработаешь. Там просто ставят хорошие отметки. А здесь мы работаем и что-то получаем. Это намного приятнее».
Но главное, школьники обретают здесь уверенность в себе, умение трудиться и другие полезные навыки.
[Мейсон Бёрр, школьник]:
«Теперь я легче справляюсь с проблемами и лучше владею ситуацией».
Эту программу изначально запустили в Хобарте в 40 километрах от Хьюонвилла. Поскольку проект успешный, его планируют расширять дальше.
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