Сёрфинг для тела и души: пожилым уругвайцам помогают поддерживать форму и обретать новых друзей

На пляже в Монтевидео каждое лето собирается группа пожилых уругвайцев. Здесь их бесплатно обучают мастерству скольжения..

На пляже в Монтевидео каждое лето собирается группа пожилых уругвайцев. Здесь их бесплатно обучают мастерству скольжения по волнам. Некоторые только начали заниматься сёрфингом, а кто-то приходит сюда уже не первый год.

[Ракелита, сёрфингистка]:

«Это вызов и в то же время удовольствие. Когда плыву среди волн, я наполняюсь позитивной энергией».

Пожилых поклонников сёрфинга тренируют опытные инструкторы. За студентами наблюдают с берега и также контролируют их в воде.

[Ракель, сёрфингистка]:

«Оказываясь в воде, я чувствую свободу. Мне нравится плавать и нравится грести. Это даёт мне свободу. Я узнала, что сёрфинг – это энергия волны, которая несёт на себе, когда катаешься на доске. И эта энергия передаётся человеку. Это прекрасно и волшебно».

Занятия сёрфингом для кого-то стали исполнением мечты, а кому-то дали возможность завести новых друзей.

65-летний Орасио увлёкся катанием на доске три года назад. Пока не вышел на пенсию, времени на хобби просто не хватало.

[Орасио Родригес, сёрфингист]:

«Не знаю, хорошо ли у меня получается, но занятия меня радуют. А ещё я обретаю новых друзей, и это прекрасно. Я чувствую, что полноценно живу».

Обучение сёрфингу – часть проекта «Морская школа», который осуществляют власти Монтевидео. На занятия приходят люди 50 лет и старше. От них требуется только медицинская справка, подтверждающая хорошее здоровье.

Столица Уругвая расположена на берегу залива Ла-Плата, который тянется до Атлантического океана.

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