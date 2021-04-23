Бездомным Австралии предлагают переночевать в автобусе
Этот автобус ничем не отличается от других. Но только снаружи. Внутри него не сидения, а отдельные..
Дата загрузки: 2021-04-23
[Вив Кокс, представитель социальной службы]:
«Наши службы время от времени регулярно говорят людям, что нам нечего им предложить. И просто дают спальный мешок или палатку. Так что Sleepbus – хорошее решение этой проблемы».
Автобус разделён на семь отсеков. В каждом есть кровать, системы обогрева и охлаждения, а также телевизор.
[Джанетт Дейл, исполнительный директор местной социальной службы]:
«В автобусе мы размещаем информацию обо всех услугах, которые предоставляются в этом районе. Поэтому, если люди захотят, они могут посмотреть на экран и узнать, где можно получить некоторую поддержку. Для нас это хорошо тем, что мы можем общаться с людьми, с которыми обычно не общаемся».
Ночевать можно даже с животными. Для них предусмотрены специальные отсеки.
[Саймон Роу, основатель проекта]:
«У нас ночевали петухи, попугаи, плащеносные ящерицы, крысы, хорьки, собаки, кошки и другие животные. Они все остались довольны. Мы всех рады видеть в Sleepbus».
Ночью за постояльцами присматривает сторож-волонтёр. Выполнять такую работу вызвались уже более 100 местных жителей.
Ожидается, что скоро такой автобус появится и в Канберре. И предназначен он будет только для женщин.
[Саймон Роу, основатель проекта]:
«Мы приветствуем здесь всех, кто нуждается в ночлеге: будь-то мужчина, женщина или ребёнок. У нас нет никаких ограничений, но действует одно правило: если вы не шумите и не мешаете спать остальным, то мы предоставляем вам спальное место».
Сначала проект финансово поддержали местные жители, затем бизнес, а позже средства выделили также и власти штата.
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