Бездомным Австралии предлагают переночевать в автобусе

Этот автобус ничем не отличается от других. Но только снаружи. Внутри него не сидения, а отдельные..

[Вив Кокс, представитель социальной службы]:

«Наши службы время от времени регулярно говорят людям, что нам нечего им предложить. И просто дают спальный мешок или палатку. Так что Sleepbus – хорошее решение этой проблемы».

Этот автобус ничем не отличается от других. Но только снаружи. Внутри него не сидения, а отдельные спальные места. Sleepbus – это портативное убежище для тех, кому негде переночевать. Курсирует он по Куинбиану, городу расположенному недалеко от австралийской столицы.

Автобус разделён на семь отсеков. В каждом есть кровать, системы обогрева и охлаждения, а также телевизор.

[Джанетт Дейл, исполнительный директор местной социальной службы]:

«В автобусе мы размещаем информацию обо всех услугах, которые предоставляются в этом районе. Поэтому, если люди захотят, они могут посмотреть на экран и узнать, где можно получить некоторую поддержку. Для нас это хорошо тем, что мы можем общаться с людьми, с которыми обычно не общаемся».

Ночевать можно даже с животными. Для них предусмотрены специальные отсеки.

[Саймон Роу, основатель проекта]:

«У нас ночевали петухи, попугаи, плащеносные ящерицы, крысы, хорьки, собаки, кошки и другие животные. Они все остались довольны. Мы всех рады видеть в Sleepbus».

Ночью за постояльцами присматривает сторож-волонтёр. Выполнять такую работу вызвались уже более 100 местных жителей.

Ожидается, что скоро такой автобус появится и в Канберре. И предназначен он будет только для женщин.

[Саймон Роу, основатель проекта]:

«Мы приветствуем здесь всех, кто нуждается в ночлеге: будь-то мужчина, женщина или ребёнок. У нас нет никаких ограничений, но действует одно правило: если вы не шумите и не мешаете спать остальным, то мы предоставляем вам спальное место».

Сначала проект финансово поддержали местные жители, затем бизнес, а позже средства выделили также и власти штата.

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