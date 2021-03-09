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Юные австралийцы из неблагополучных семей учатся на строителей

Юные австралийцы из неблагополучных семей учатся на строителей

16-летняя жительница австралийского острова Тасмания прямо со школьной скамьи пошла на стройку. [Сианна Фитцпатрик, жительница Тасмании

Дата загрузки: 2021-03-09

16-летняя жительница австралийского острова Тасмания прямо со школьной скамьи пошла на стройку.

[Сианна Фитцпатрик, жительница Тасмании]:
«Когда я начала работать, то поняла, что плотницкое дело – это создание каркаса дома, то есть души дома, как я это называю».

Девушка стала одним из шести учеников специальной инициативы католических организаций Тасмании. Они решили обучать детей из неблагополучных семей, чтобы они строили социальное жильё для малоимущих.

[Сианна Фитцпатрик, жительница Тасмании]:
«Построить крышу над чьей-то головой – это сделать человека счастливым. Я очень рада, что кому-то будет где спать».

Учеников выбирали через церковную программу трудоустройства. Их рвение обучаться стало для многих неожиданностью.

[Адриан Брумхолл, представитель программы]:
«Мы достигли 96-процентной посещаемости, чего раньше никогда не было, поэтому мы очень довольны».

Всех учеников гарантированно обеспечивают работой на четыре года.

[Коннор Клемке, ученик]:
«Я горжусь и очень рад, поскольку начал 2-3 месяца назад, и посмотрите, чего добился».

16-летний Коннор рад возможности попробовать свои силы в разных аспектах строительства, чтобы определиться, чем же он всё-таки хочет заниматься.

[Коннор Клемке, ученик]:
«Я собирался стать бетонщиком. Это то, чем я всегда хотел заниматься с детства, но потом я начал изучать водопроводное дело, и это очень интересно».

[Адриан Брумхолл, представитель программы]:
«Наша цель не только в том, чтобы обеспечить этих учеников профессиональной квалификацией. Мы хотим, чтобы они сами стали наставниками и учителями для других молодых людей из неблагополучных семей».

Ну а главная цель проекта – построить к середине года 100 домов. И юные ученики прилагают все силы, чтобы ускорить этот процесс.
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