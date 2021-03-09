Юные австралийцы из неблагополучных семей учатся на строителей
16-летняя жительница австралийского острова Тасмания прямо со школьной скамьи пошла на стройку. [Сианна Фитцпатрик, жительница Тасмании
Дата загрузки: 2021-03-09
[Сианна Фитцпатрик, жительница Тасмании]:
«Когда я начала работать, то поняла, что плотницкое дело – это создание каркаса дома, то есть души дома, как я это называю».
Девушка стала одним из шести учеников специальной инициативы католических организаций Тасмании. Они решили обучать детей из неблагополучных семей, чтобы они строили социальное жильё для малоимущих.[Сианна Фитцпатрик, жительница Тасмании]:
«Построить крышу над чьей-то головой – это сделать человека счастливым. Я очень рада, что кому-то будет где спать».
Учеников выбирали через церковную программу трудоустройства. Их рвение обучаться стало для многих неожиданностью.[Адриан Брумхолл, представитель программы]:
«Мы достигли 96-процентной посещаемости, чего раньше никогда не было, поэтому мы очень довольны».
Всех учеников гарантированно обеспечивают работой на четыре года.[Коннор Клемке, ученик]:
«Я горжусь и очень рад, поскольку начал 2-3 месяца назад, и посмотрите, чего добился».
16-летний Коннор рад возможности попробовать свои силы в разных аспектах строительства, чтобы определиться, чем же он всё-таки хочет заниматься.[Коннор Клемке, ученик]:
«Я собирался стать бетонщиком. Это то, чем я всегда хотел заниматься с детства, но потом я начал изучать водопроводное дело, и это очень интересно». [Адриан Брумхолл, представитель программы]:
«Наша цель не только в том, чтобы обеспечить этих учеников профессиональной квалификацией. Мы хотим, чтобы они сами стали наставниками и учителями для других молодых людей из неблагополучных семей».
Ну а главная цель проекта – построить к середине года 100 домов. И юные ученики прилагают все силы, чтобы ускорить этот процесс.
Короткая ссылка на эту страницу: