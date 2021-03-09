Юные австралийцы из неблагополучных семей учатся на строителей

[Сианна Фитцпатрик, жительница Тасмании]:

«Когда я начала работать, то поняла, что плотницкое дело – это создание каркаса дома, то есть души дома, как я это называю».

16-летняя жительница австралийского острова Тасмания прямо со школьной скамьи пошла на стройку.

Девушка стала одним из шести учеников специальной инициативы католических организаций Тасмании. Они решили обучать детей из неблагополучных семей, чтобы они строили социальное жильё для малоимущих.

[Сианна Фитцпатрик, жительница Тасмании]:«Построить крышу над чьей-то головой – это сделать человека счастливым. Я очень рада, что кому-то будет где спать».

Учеников выбирали через церковную программу трудоустройства. Их рвение обучаться стало для многих неожиданностью.

[Адриан Брумхолл, представитель программы]:«Мы достигли 96-процентной посещаемости, чего раньше никогда не было, поэтому мы очень довольны».

Всех учеников гарантированно обеспечивают работой на четыре года.

[Коннор Клемке, ученик]:«Я горжусь и очень рад, поскольку начал 2-3 месяца назад, и посмотрите, чего добился».

16-летний Коннор рад возможности попробовать свои силы в разных аспектах строительства, чтобы определиться, чем же он всё-таки хочет заниматься.

[Коннор Клемке, ученик]:«Я собирался стать бетонщиком. Это то, чем я всегда хотел заниматься с детства, но потом я начал изучать водопроводное дело, и это очень интересно». [Адриан Брумхолл, представитель программы]:«Наша цель не только в том, чтобы обеспечить этих учеников профессиональной квалификацией. Мы хотим, чтобы они сами стали наставниками и учителями для других молодых людей из неблагополучных семей».

Ну а главная цель проекта – построить к середине года 100 домов. И юные ученики прилагают все силы, чтобы ускорить этот процесс.

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