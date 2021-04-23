Как роботы помогают детям-аутистам в Гонконге развивать социальные навыки

[Кэтрин Со, педагог-психолог]:

«Люди с аутизмом почти не стремятся общаться с другими. Также у них повышенная чувствительность к происходящему. Например, они остро реагируют на какое-то выражение лица или на какие-то интонации. Поэтому мы используем роботов, чтобы привить детям социальные навыки и уменьшить их беспокойство».

В Гонконге роботы помогают детям и подросткам с аутизмом развивать социальные навыки. Программу внедрили в государственных школах и некоторых некоммерческих организациях.

На занятии два маленьких робота разыгрывают определённые сцены, демонстрируя разное поведение. Так ребёнок с аутизмом может понять, что, например, кричать или устраивать истерики неприемлемо. Также детей учат сосредоточиваться на содержании урока, а не на интонации голоса или различиях в рассказах.

[Кэтрин Со, педагог-психолог]:

«Сначала мы демонстрируем плохое поведение, а потом хорошее. После этого предлагаем ребёнку поучаствовать в ролевой игре. Мы также задаём детям вопросы, чтобы убедиться в том, что они понимают, как важно правильно себя вести».

Пятилетняя Абигейл участвует в программе семь месяцев.

[Мьюз Вон, мама девочки с аутизмом]:

«Она стала активнее. Например, спрашивает людей, как их зовут и кем они работают. Она немного включилась в общественную жизнь. Также она стала лучше произносить слова и выстраивать предложения, словарный запас тоже пополнился».

Программа действует с 2015 года. Её запустили в Гонконге и Макао. Участвовать могут дети и подростки с трёх до 18 лет. Обучение прошли уже более 1200 человек.

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