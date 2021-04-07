В Австралии беженцев приобщают к спорту и помогают им влиться в общество
Руфта бежала из Восточной Африки в Австралию шесть лет назад. Сейчас живёт в Лонсестоне и уже..
Дата загрузки: 2021-04-07
Руфта бежала из Восточной Африки в Австралию шесть лет назад. Сейчас живёт в Лонсестоне и уже освоилась. Влиться в общество ей помогла игра в футбол.
[Руфта Гебренит, беженка]:
«Мне было очень трудно, потому что я не знала языка».
Похожие трудности пережила и Диана. Она бежала из Южного Судана в 2007 году.
[Диана Обейд, беженка]:
«Я не знала английского, не была знакома с местной культурой, поэтому меня ждало сильное потрясение. Я чувствовала себя абсолютно чужой».
Теперь же в Тасмании запустили новый проект «Мои общественные чемпионы». Он помогает молодым беженцам через занятия спортом преодолеть культурный и языковой барьеры.
Осуществлять программу помогают девять беженцев, которые уже адаптировались к жизни в Австралии.
[Салли Томпсон, координатор программы]:
«Эти девушки увлекаются футболом, волейболом и баскетболом. Они выберут подходящий для себя вид спорта и следующие полтора года будут проводить соревнования, вовлекая в них молодёжь».
В проекте будут участвовать молодые беженцы, говорящие на разных языках и выросшие в разных культурах.
[Диана Обейд, беженка]:
«Можно взять футбольный мяч, положить его посередине поля, и все будут знать, что делать, поскольку спорт понятен всем».
Координаторы уверены, что программа станет успешной.
[Руфта Гебренит, беженка]:
«Спорт помог мне общаться с людьми, выучить язык и найти друзей. Помог почувствовать себя в своей среде».
Руководит новой программой Центр помощи мигрантам Тасмании.
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