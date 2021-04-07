В Австралии беженцев приобщают к спорту и помогают им влиться в общество

Руфта бежала из Восточной Африки в Австралию шесть лет назад. Сейчас живёт в Лонсестоне и уже..

Руфта бежала из Восточной Африки в Австралию шесть лет назад. Сейчас живёт в Лонсестоне и уже освоилась. Влиться в общество ей помогла игра в футбол.

[Руфта Гебренит, беженка]:

«Мне было очень трудно, потому что я не знала языка».

Похожие трудности пережила и Диана. Она бежала из Южного Судана в 2007 году.

[Диана Обейд, беженка]:

«Я не знала английского, не была знакома с местной культурой, поэтому меня ждало сильное потрясение. Я чувствовала себя абсолютно чужой».

Теперь же в Тасмании запустили новый проект «Мои общественные чемпионы». Он помогает молодым беженцам через занятия спортом преодолеть культурный и языковой барьеры.

Осуществлять программу помогают девять беженцев, которые уже адаптировались к жизни в Австралии.

[Салли Томпсон, координатор программы]:

«Эти девушки увлекаются футболом, волейболом и баскетболом. Они выберут подходящий для себя вид спорта и следующие полтора года будут проводить соревнования, вовлекая в них молодёжь».

В проекте будут участвовать молодые беженцы, говорящие на разных языках и выросшие в разных культурах.

[Диана Обейд, беженка]:

«Можно взять футбольный мяч, положить его посередине поля, и все будут знать, что делать, поскольку спорт понятен всем».

Координаторы уверены, что программа станет успешной.

[Руфта Гебренит, беженка]:

«Спорт помог мне общаться с людьми, выучить язык и найти друзей. Помог почувствовать себя в своей среде».

Руководит новой программой Центр помощи мигрантам Тасмании.

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