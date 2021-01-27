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Как парень спас соседа от гибели

Как парень спас соседа от гибели
Как парень спас соседа от гибели

В выходной день 16-летний Зак Кларк из штата Огайо помогал маме ухаживать за цветочными клумбами. Их сосед, лёжа на земле, ремонтировал машину. Вдруг что-то загрохотало, и раздался женский крик.
Когда Зак оглянулся, то увидел, что Volkswagen, соскользнув с домкрата, придавил мужчину. Он пытался выбраться из-под машины, но тщетно.
«Сработали инстинкты, и я просто побежал туда, хотел снять с него машину. Я приподнял авто, а жена соседа с мамой вытащили его и затем отвезли в больницу. Мы все были потрясены случившимся».
Врачи сказали, что не подоспей Зак вовремя, мужчина погиб бы. После оказания помощи пострадавший восстанавливается дома.

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