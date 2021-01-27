В Австралии госагентство помогает аутистам найти работу
Аутистам сложно найти работу, поскольку из-за особенностей заболевания им трудно пройти собеседование. В Австралии таким людям..
Дата загрузки: 2021-01-28
Аутистам сложно найти работу, поскольку из-за особенностей заболевания им трудно пройти собеседование. В Австралии таким людям помогает специальное правительственное агентство. Оно объясняет работодателям, что у квалифицированных специалистов с аутизмом есть свои преимущества.
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