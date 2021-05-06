В Атлантике спасли 30 мигрантов, пятерых пришлось госпитализировать

Испанская береговая охрана спасла 30 мигрантов, которые плыли в лодке по Атлантическому океану. Их обнаружили с..

Испанская береговая охрана спасла 30 мигрантов, которые плыли в лодке по Атлантическому океану. Их обнаружили с самолёта. Мигрантов подобрали в 20 километрах от острова Гран-Канария и доставили в порт Аргинегин.

На борту лодки находились 19 мужчин, восемь женщин и трое детей. Пятерых человек пришлось госпитализировать, при этом одна женщина была без сознания.

В этом году поток нелегальных мигрантов на Канарские острова снова увеличился. По данным Министерства внутренних дел Испании, с января по апрель прибыли более 4400 искателей убежища. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В середине 2017 года военно-морские силы Евросоюза начали активно патрулировать Средиземное море и возвращать лодки мигрантов в Ливию. После этого поток нелегальных путешественников в Европу уменьшился.

Однако искатели лучшей жизни стали чаще пользоваться другим маршрутом миграции из Африки. Они плывут на лодках или других ненадёжных плавсредствах по Атлантическому океану, надеясь добраться до принадлежащих Испании Канарских островов.

Эти мигранты в основном бегут из африканских стран, которые расположены на севере материка и к югу от Сахары.

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