Австралиец спас дом от пожара, но потерял его в наводнении

В 2019 году член городского совета и по совместительству скотовод австралиец Роберт Костиган спасал свой дом..

[Роберт Костиган, пострадавший от наводнения]:

«Всё ещё не могу в это поверить. Это был дом нашей мечты, а теперь его нет».

В 2019 году член городского совета и по совместительству скотовод австралиец Роберт Костиган спасал свой дом и дом тестя от бушующего лесного пожара. И ему это удалось. Но не прошло и двух лет, как оба дома смыло наводнение.

Наводнение обрушилось на город Холлисдейл примерно в 400 километрах к северу от Сиднея. Его вызвали проливные дожди.

[Роберт Костиган, пострадавший от наводнения]:

«Наверное, это невезение. Может, я вообще неудачник. Или кто-то меня проверяет. Это уже случилось, поэтому надо просто это пережить».

Изучив все разрушения, страховая компания объявила, что дом нужно отстраивать полностью. Сейчас Роберт, его жена, тесть и двое детей 7-ми и 11-ти лет живут у соседей. К счастью, скот и домашние питомцы семьи выжили в бедствии.

Во время так называемого «чёрного лета» 2019-20 годов, когда на Австралию обрушились разрушительные пожары, местное сообщество сплотилось и пыталось защититься от бедствия. Оно организовывало экстренные встречи, а также днём и ночью противостояло огню.

[Роберт Костиган, пострадавший от наводнения]:

«Мы изо всех сил старались пройти через это. Но мать-природа просто всё у тебя забирает».

Управление страховых компаний Австралии объявило, что после наводнения оно получило более 25 тысяч заявок на возмещение ущерба. Общая их сумма составила более 293 миллионов долларов.

При этом более 40 тысяч человек на востоке Австралии были вынуждены покинуть свои дома и перебраться в безопасные зоны после пяти дней ливней. Дожди уже назвали самыми сильными для региона более чем за полвека.

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