Почти как в кино: в Германии 101 щенка спасли от контрабандистов

101 щенка вырвали из рук контрабандистов в Германии. Полиция задержала злоумышленников на автостраде. Они незаконно везли..

101 щенка вырвали из рук контрабандистов в Германии. Полиция задержала злоумышленников на автостраде. Они незаконно везли из Венгрии в Бельгию чау-чау, такс, кокер-спаниелей и щенков других пород.

Конфискованных питомцев передали в нюрнбергский приют для животных. Щенкам по шесть-восемь недель. Все они истощены и страдают от диареи. Руководство приюта уже попросило людей пожертвовать деньги на содержание и лечение щенков. Животных начнут пристраивать только после прививки от бешенства, а её можно делать в 15 недель.

Во время пандемии вырос спрос на домашних питомцев, и торговля на чёрном рынке процветает. Спасённых от контрабандистов животных часто передают в приюты, что приносит им дополнительные расходы.

Зоозащитники призывают не покупать питомцев у нелегальных торговцев. Они не только сильно завышают цены, но и могут продать больное животное. Сотрудники приютов также советуют людям перед покупкой серьёзно подумать, останется ли в их жизни место для собаки после пандемии.

Короткая ссылка на эту страницу: