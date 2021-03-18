Почти как в кино: в Германии 101 щенка спасли от контрабандистов
101 щенка вырвали из рук контрабандистов в Германии. Полиция задержала злоумышленников на автостраде. Они незаконно везли..
Дата загрузки: 2021-03-18
Конфискованных питомцев передали в нюрнбергский приют для животных. Щенкам по шесть-восемь недель. Все они истощены и страдают от диареи. Руководство приюта уже попросило людей пожертвовать деньги на содержание и лечение щенков. Животных начнут пристраивать только после прививки от бешенства, а её можно делать в 15 недель.
Во время пандемии вырос спрос на домашних питомцев, и торговля на чёрном рынке процветает. Спасённых от контрабандистов животных часто передают в приюты, что приносит им дополнительные расходы.
Зоозащитники призывают не покупать питомцев у нелегальных торговцев. Они не только сильно завышают цены, но и могут продать больное животное. Сотрудники приютов также советуют людям перед покупкой серьёзно подумать, останется ли в их жизни место для собаки после пандемии.
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