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Мужчина проехал через всю страну, чтобы спасти пса от смерти

Мужчина проехал через всю страну, чтобы спасти пса от смерти
Мужчина проехал через всю страну, чтобы спасти пса от смерти

Дальнобойщик Марио Родригес получил сообщение от жены, когда колесил по Калифорнии. Жена увидела фото питбуля на сайте приюта в Нью-Йорке и просила мужа забрать пса как можно быстрее.

Хикори понравился Марио. Питбуль напоминал ему его прошлую собаку. Хикори был в списке на усыпление, его долго никто не забирал. Мужчина решил спасти пса.

Водитель связался с работодателем и попросил маршрут до Нью-Йорка. Тот согласился. Марио нужно было преодолеть 4500 километров. Во время поездки Марио каждый день звонил в приют, говорил, что едет, и просил не усыплять Хикори. Спустя шесть дней водитель добрался до приюта. «Казалось, что пёс ждал меня, он быстро ко мне привязался», – вспоминает мужчина.

Марио отвёз Хикори домой в штат Джорджия. Там Хикори познакомился с двумя питбулями. Они сразу стали играть вместе.

Вскоре Марио отправился в поездку, но не один. Хикори стал его напарником. Мужчина говорит, что, когда выйдет на пенсию, постарается спасти больше питбулей.

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