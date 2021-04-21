Мужчина проехал через всю страну, чтобы спасти пса от смерти

Дальнобойщик Марио Родригес получил сообщение от жены, когда колесил по Калифорнии. Жена увидела фото питбуля на сайте приюта в Нью-Йорке и просила мужа забрать пса как можно быстрее.

Хикори понравился Марио. Питбуль напоминал ему его прошлую собаку. Хикори был в списке на усыпление, его долго никто не забирал. Мужчина решил спасти пса.

Водитель связался с работодателем и попросил маршрут до Нью-Йорка. Тот согласился. Марио нужно было преодолеть 4500 километров. Во время поездки Марио каждый день звонил в приют, говорил, что едет, и просил не усыплять Хикори. Спустя шесть дней водитель добрался до приюта. «Казалось, что пёс ждал меня, он быстро ко мне привязался», – вспоминает мужчина.

Марио отвёз Хикори домой в штат Джорджия. Там Хикори познакомился с двумя питбулями. Они сразу стали играть вместе.