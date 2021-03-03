Телеканал NTD

В Индии спасли 4-метрового питона, застрявшего в трубе

В Индии спасли 4-метрового питона, застрявшего в трубе

Лесничие спасли питона Силигури, Индия В индийском штате Западная Бенгалия лесничие спасли огромного тигрового питона, который..

Дата загрузки: 2021-03-03

Лесничие спасли питона
Силигури, Индия

В индийском штате Западная Бенгалия лесничие спасли огромного тигрового питона, который заполз в трубу. Через неё сливаются сточные воды промышленного предприятия. Змея застряла и не смогла двигаться. Местные жители вызвали специалистов.

[Аритх Дей, лесничий]:
«Это огромная змея, тигровый питон. Он застрял в большой трубе. Почти три часа мы пытались вытащить его и, наконец, спасли. Мы заберём змею с собой и выпустим в Байкунтхапурском лесу».

Лесничие пока не измерили питона, но предполагают, что он длиной не менее четырёх метров.

Тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Питаются различными животными и птицами. У этих змей красивая окраска и спокойный, неагрессивный характер, поэтому их часто содержат в неволе.

В Индии периодически происходят случаи, когда питонам требуется помощь. Так, полгода назад двухметровая змея в городе Насик спряталась под автомобилем.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...