В Индии спасли 4-метрового питона, застрявшего в трубе
Лесничие спасли питона Силигури, Индия В индийском штате Западная Бенгалия лесничие спасли огромного тигрового питона, который..
Дата загрузки: 2021-03-03
Силигури, Индия
В индийском штате Западная Бенгалия лесничие спасли огромного тигрового питона, который заполз в трубу. Через неё сливаются сточные воды промышленного предприятия. Змея застряла и не смогла двигаться. Местные жители вызвали специалистов.[Аритх Дей, лесничий]:
«Это огромная змея, тигровый питон. Он застрял в большой трубе. Почти три часа мы пытались вытащить его и, наконец, спасли. Мы заберём змею с собой и выпустим в Байкунтхапурском лесу».
Лесничие пока не измерили питона, но предполагают, что он длиной не менее четырёх метров.
Тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. Питаются различными животными и птицами. У этих змей красивая окраска и спокойный, неагрессивный характер, поэтому их часто содержат в неволе.
В Индии периодически происходят случаи, когда питонам требуется помощь. Так, полгода назад двухметровая змея в городе Насик спряталась под автомобилем.
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