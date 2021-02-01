Как из отходов делают рюкзаки, скейтборды и бижутерию
Пластиковые крышки, полиэтиленовые пакеты, обрезки баннерной ткани – всё это в руках питерских дизайнеров превращается в..
Дата загрузки: 2021-02-01
Пластиковые крышки, полиэтиленовые пакеты, обрезки баннерной ткани – всё это в руках питерских дизайнеров превращается в красивые сумки, рюкзаки и интерьерные украшения. Так основатели компании хотят сократить объёмы мусора, выброшенного на свалку.
Короткая ссылка на эту страницу:
Короткая ссылка на эту страницу: