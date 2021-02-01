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Как из отходов делают рюкзаки, скейтборды и бижутерию

Как из отходов делают рюкзаки, скейтборды и бижутерию

Пластиковые крышки, полиэтиленовые пакеты, обрезки баннерной ткани – всё это в руках питерских дизайнеров превращается в..

Дата загрузки: 2021-02-01

Пластиковые крышки, полиэтиленовые пакеты, обрезки баннерной ткани – всё это в руках питерских дизайнеров превращается в красивые сумки, рюкзаки и интерьерные украшения. Так основатели компании хотят сократить объёмы мусора, выброшенного на свалку.
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