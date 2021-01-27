В Австралии мальчик посадил сад и получил премию за человечность

[Чарли Дерен, школьник]:

«В нашей школе мы уважаем народ нгуннавал и хотим сохранить его дух. Люди этого племени появились здесь давно, и они заботились об этой земле. Мы тоже должны о ней позаботиться».

12-летний австралийский школьник Чарли Дерен получил национальную премию за человечность имени Фреда Холлоуса. Мальчик посадил сад возле своей школы в пригороде Канберры. Для этого выбрал те растения, которые использовали в качестве еды и лекарств австралийские аборигены племени нгуннавал.

Раньше на этом месте рос обычный сад, но со временем он пришёл в упадок. Высадить новые цветы и кустарники мальчика вдохновила книга об использовании растений племенем нгуннавал.

На соискание премии кандидатуру Чарли выдвинул его учитель.

[Мэтью Гаррат, учитель]:

«Я очень горжусь тем, что Чарли придумал такое. Он превратил довольно унылый сад во что-то по-настоящему полезное и интересное».

Ухаживать за садом мальчику помогают одноклассники и другие школьники.

[Эмма Ашенбергер, директор школы]:

«Очень важно, когда есть возможность награждать детей и признавать их вклад в общественную жизнь».

В одной части сада Чарли высадил цветы и травы, в другой будут расти плодовые кустарники.

Мальчик получил премию в 5000 долларов. Все деньги пожертвовал фонду, который помогает коренным народам Австралии.

[Чарли Дерен, школьник]:

«Доброту не купишь за деньги, она бескорыстная. Поэтому просто продолжайте творить добро, заботьтесь о природе и своей стране».

Премию за человечность имени Фреда Холлоуса учредили в Австралийской столичной территории в 2012 году. Спустя пять лет её стали присуждать школьникам из разных регионов страны.

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