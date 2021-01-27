Сам себе режиссёр: как дизайнеры из-за пандемии осваивают новые профессии

Французский модельер Жюльен Фурнье до недавнего времени умел только создавать изысканные наряды. Но пандемия заставила его..

Французский модельер Жюльен Фурнье до недавнего времени умел только создавать изысканные наряды. Но пандемия заставила его снова учиться. И теперь он осваивает режиссёрское ремесло.

До эпидемии Неделя высокой моды в Париже включала многолюдные показы с сотнями зрителей. В этом году из-за COVID большинство живых мероприятий отменили. Многие дизайнеры, чтобы продемонстрировать свои коллекции, обратились к видео.

[Жюльен Фурнье, дизайнер]:

«Да, я дизайнер высокой моды, да, я могу шить невероятные женские платья. Но внезапно во время кризиса COVID я могу найти себя заново и стать режиссёром своей судьбы, управлять своей вселенной. Это удивительно».

45-летний Фурнье владеет собственным домом моды. Он три дня снимал 9-минутный и 30-минутный фильмы в своей парижской мастерской. В роликах главными героями были он, его сотрудники, а также три модели.

Наряды новой коллекции украшены гусиными перьями и разноцветной органзой. Женщины путешествуют по фантастическому миру с ближневосточным колоритом. Большинство клиентов дома Фурнье – с Ближнего Востока.

По словам дизайнера, из-за пандемии покупатели ищут менее экстравагантные дизайны.

[Жюльен Фурнье, дизайнер]:

«Вечеринки, свадьбы всё ещё проходят. Но эти мероприятия становятся более приватными, более сдержанными из-за дистанцирования. Сами женщины, чтобы выделиться, теперь хотят, чтобы одежда была более качественной и изысканной. Они просят менее блестящие и экстравагантные платья для небольших встреч».

В модном доме рассказывают, что работа продолжается, но с соблюдением карантинных норм.

[Ли Геленан, дизайнер]:

«В мастерской взаимодействие у нас сведено к минимуму. Если кто-то берётся работать над одним платьем, он продолжает работать только с ним. А если передаёт другому, то он его оставляет, а другой берёт только через определённое время».

Особое место в коллекции Фурнье в этом году занимают перья. Для создания образов привлекают известного художника по перьям Жюльена Вермелена.

[Жюльен Вермелен, художник по перьям]:

«Мода и особенно высокая мода делают перьевую промышленность устойчивой. С 60-70-х годов эта промышленность начала приходить в упадок. Немногие молодые люди хотели учиться этому ремеслу, поскольку оно считалось старомодным и вычурным».

В целом свои коллекции на онлайн-мероприятии представляют около 30 именитых дизайнеров.

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