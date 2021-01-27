Сам себе режиссёр: как дизайнеры из-за пандемии осваивают новые профессии
Французский модельер Жюльен Фурнье до недавнего времени умел только создавать изысканные наряды. Но пандемия заставила его..
Дата загрузки: 2021-01-27
До эпидемии Неделя высокой моды в Париже включала многолюдные показы с сотнями зрителей. В этом году из-за COVID большинство живых мероприятий отменили. Многие дизайнеры, чтобы продемонстрировать свои коллекции, обратились к видео.
[Жюльен Фурнье, дизайнер]:
«Да, я дизайнер высокой моды, да, я могу шить невероятные женские платья. Но внезапно во время кризиса COVID я могу найти себя заново и стать режиссёром своей судьбы, управлять своей вселенной. Это удивительно».
45-летний Фурнье владеет собственным домом моды. Он три дня снимал 9-минутный и 30-минутный фильмы в своей парижской мастерской. В роликах главными героями были он, его сотрудники, а также три модели.
Наряды новой коллекции украшены гусиными перьями и разноцветной органзой. Женщины путешествуют по фантастическому миру с ближневосточным колоритом. Большинство клиентов дома Фурнье – с Ближнего Востока.
По словам дизайнера, из-за пандемии покупатели ищут менее экстравагантные дизайны.
[Жюльен Фурнье, дизайнер]:
«Вечеринки, свадьбы всё ещё проходят. Но эти мероприятия становятся более приватными, более сдержанными из-за дистанцирования. Сами женщины, чтобы выделиться, теперь хотят, чтобы одежда была более качественной и изысканной. Они просят менее блестящие и экстравагантные платья для небольших встреч».
В модном доме рассказывают, что работа продолжается, но с соблюдением карантинных норм.
[Ли Геленан, дизайнер]:
«В мастерской взаимодействие у нас сведено к минимуму. Если кто-то берётся работать над одним платьем, он продолжает работать только с ним. А если передаёт другому, то он его оставляет, а другой берёт только через определённое время».
Особое место в коллекции Фурнье в этом году занимают перья. Для создания образов привлекают известного художника по перьям Жюльена Вермелена.
[Жюльен Вермелен, художник по перьям]:
«Мода и особенно высокая мода делают перьевую промышленность устойчивой. С 60-70-х годов эта промышленность начала приходить в упадок. Немногие молодые люди хотели учиться этому ремеслу, поскольку оно считалось старомодным и вычурным».
В целом свои коллекции на онлайн-мероприятии представляют около 30 именитых дизайнеров.
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