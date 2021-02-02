Уникальные работы: жизнь Москвы из пластилина

Так в 30-е годы выглядела Лубянская площадь, а вот таким в 80-е был старый Гостиный двор..

Так в 30-е годы выглядела Лубянская площадь, а вот таким в 80-е был старый Гостиный двор в Москве. Эти и многие другие сцены из жизни столицы создал из пластилина москвич Алексей Микулин.

[Алексей Микулин, скульптор]:

«Я как раз в 80-е годы по делам работы там бывал, и здание производило на меня совершенно феерическое впечатление, поскольку это обшарпанная, классическая архитектура, сотни организаций, которые в них сидят, и следы их хозяйственной деятельности. И всё это в таком виде было буквально в ста метрах от Красной площади, от Кремля».

Алексей по профессии – инженер. А этим искусством увлёкся семь лет назад. Крупные детали композиций делает из скульптурного пластилина, мелкие – из обычного детского. Мастер ценит пластилин за дешевизну и долговечность.

[Алексей Микулин, скульптор]:

«Этот материал, на мой взгляд, просто недооценённый. Его после детского сада обычно никто и не использует. На самом деле, потенциал у него огромный. И то, что тут присутствует – это некая демонстрация потенциала пластилина».

Мастер создал более 80 композиций, 15 из них не захотел оставлять, остальные хранит дома. Любимая тема – Москва и её быт. Одна из самых удачных работ – коммунальная квартира. Алексей 30 лет жил в коммуналке из 14 комнат.

[Алексей Микулин, скульптор]:

«Получалось так, что ванная комната общая, все ею пользуются по очереди, у каждого одна или две комнаты и тоже общая кухня. Быт весьма своеобразный, нельзя сказать, что он комфортный, но зато он живописный. И соответственно эту живописность этого быта вроде как, по отзывам зрителей, мне удалось передать».

Увлечение Алексея поддерживает вся семья. А жена любит проводить вечера рядом с мужем, когда тот создаёт свои творения. Она же следит за успехом его работ среди пользователей Интернета.

[Алла Микулина, жена скульптора]:

«Алексей не любит зависать в соцсетях, а я люблю. Я буквально, не могу сказать, что каждый день, но через день проверяю количество его подписчиков, проверяю, сколько лайков. Это, конечно, тешит самолюбие – и его, и моё тоже».

Мужчина делает примерно по одной работе в месяц. Сейчас его дом украшают более 50 композиций. Иногда Алексей показывает свои творения на небольших выставках.

Короткая ссылка на эту страницу: