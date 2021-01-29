В Ираке молодёжь из-за пандемии увлеклась скейтбордингом

В парках иракского города Басра с недавних пор можно часто встретить скейтбордистов. Местная молодёжь увлеклась этим..

В парках иракского города Басра с недавних пор можно часто встретить скейтбордистов. Местная молодёжь увлеклась этим видом спорта из-за пандемии.

Студент Мустафа, сидя дома во время карантина, начал смотреть в Интернете видео со скейтбордистами. Когда власти стали смягчать ограничительные меры, он вместе с несколькими друзьями начал осваивать новое мастерство на улице.

[Мустафа Ибрахим, скейтбордист]:

«Сначала было очень трудно, потому что нас, скейтбордистов, было мало. Раньше я катался один и видел, что на меня смотрят с осуждением. Это новый вид спорта для нас, мало кто о нём знает».

Друзья снимали на видео, как катаются на скейтах, и выкладывали ролики в социальных сетях. Постепенно к ним стали присоединяться другие юноши. Сейчас скейтбордистов уже 70 человек. Они встречаются три раза в месяц и катаются в парках или на площадях, где нет машин.

Скейтеры говорят, что этот спорт помогает им легче переживать времена пандемии.

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