Сокровища Помпеев выставили во вновь открывшемся музее «Антиквариум»

Статуи, фрески, посуда – всё это когда-то принадлежало жителям Помпеев. Теперь же эти археологические ценности стали..

Статуи, фрески, посуда – всё это когда-то принадлежало жителям Помпеев. Теперь же эти археологические ценности стали экспонатами постоянной выставки во вновь открывшемся музее «Помпеи Антиквариум». Он располагается перед входом в древнеримский город.

Музей был основан в 70-х годах XIX века, в 1926 году его расширили, а во время Второй мировой войны здание сильно пострадало. После реставрации здесь не было постоянных выставок.

[Массимо Озанна, директор археологического комплекса Помпеи]:

«Мы, наконец, снова открываем музей в Помпеях. У него очень бурная история: его разбомбили в 43-м году, вновь открыли в 48-м, потом закрыли после землетрясения в 80-м. Он не работал несколько десятилетий и открылся в 2016-м для нескольких временных выставок, и только теперь открывается как настоящий музей».

В музее представлено более 160 экспонатов. Некоторые публика видела только на временных выставках.

[Луана Тониоло, куратор музея]:

«В новом «Антиквариуме» используется пространство первоначального здания, спроектированного (археологом Амедео) Маури. Музей играет роль вводной экскурсии (перед посещением археологического памятника), поскольку здесь представлена вся история Помпеев с доримской эпохи и периода самнитских войн до извержения».

Помпеи были основаны в VII–VI веках до нашей эры. Город погиб в 79 году во время извержения Везувия.

[Массимо Озанна, директор археологического комплекса Помпеи]:

«Очень впечатляет последний зал, посвящённый извержению. В нём выставлены экспонаты в виде фигур погибших людей и животных, погребённых под слоем пепла. Здесь можно прочувствовать весь драматизм извержения вулкана в 79 году».

Раскопки Помпеев начались в середине XVIII века. Сейчас можно увидеть две трети римского города, оставшуюся треть ещё предстоит раскопать. С 60-х годов прошлого столетия в Помпеях ведутся в основном реставрационные работы.

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