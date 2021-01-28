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В Твери объёмные картины помогают незрячим прикоснуться к искусству

В Твери объёмные картины помогают незрячим прикоснуться к искусству

Прикосновение к картинам в музеях и галереях обычно не приветствуется. Но на выставке в Твери художественные..

Дата загрузки: 2021-01-28

Прикосновение к картинам в музеях и галереях обычно не приветствуется. Но на выставке в Твери художественные работы именно для этого и предназначены. Все картины здесь объёмные. Они созданы для незрячих и слабовидящих людей.

Экспозиция под названием «Искусство на кончиках пальцев» состоит из десяти копий картин, представляющих разные эпохи. Среди работ – полотна Шишкина, Леонардо да Винчи и Серова.

[Константин Куликов, гость выставки]:
«Мне понравились почти все картины. Просто некоторые картины сложнее почувствовать на ощупь. Некоторые более знакомы мне, помню их с детства, поэтому больше понимал, что там найду, и поэтому они мне больше понравились».

Делать объёмные копии картин сложно и дорого.

[Анастасия Савина, организатор выставки]:
«Эти объёмные изображения изготовлены из пластика методом вакуумной формовки. При этом под объёмным изображением находится полноцветное изображение картины. Также название выполнено с помощью плоскопечатного шрифта и продублировано по системе Брайля».

Для каждой картины подготовлены аудиокомментарии. Их можно прослушать с помощью специального устройства.

На выставку приходят гости и с нормальным зрением.

[Алина Степанова, гостья выставки]:
«Как зрячие мы, конечно, все эти картины видим, можем посмотреть, какие элементы есть на картине. А вот интересно закрыть глаза, на ощупь ощущать картины. Это что-то такое необычное, редко где встретишь, не только на выставке, а вообще».

Выставка проходит в рамках региональной программы помощи людям с ограниченными возможностями.
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