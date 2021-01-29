Рюкзаки, скейты и бижутерия: во что питерская компания превращает вторсырьё

Яркие сумки, рюкзаки и косметички – вот что рождается из вторсырья в швейном цехе петербургской компании..

Яркие сумки, рюкзаки и косметички – вот что рождается из вторсырья в швейном цехе петербургской компании 99Recycle. Цель её основателей – защитить природу от пластикового мусора.

[Антон Рыкачевский, сооснователь компании 99Recycle]:

«Глобально человечеству нужно решить проблему с мусором. Человечество никуда не денется от того, чтобы в какой-то момент её решить, потому что отходы образуются, надо что-то с ними придумать. И мы выступаем в роли ребят, которые всех стимулируют».

Из переработанного пластика делают дизайнерские украшения, бижутерию и скейтборды. На большом 3D-принтере напечатали даже раму для велосипеда.

Сумки и другие аксессуары шьют из переработанных полиэтиленовых пакетов и отходов, которые остаются при изготовлении батутов и баннеров.

[Олеся Кулик, дизайнер]:

«Процесс разработки гораздо сложнее, чем в обычных изделиях, которые шьются из первичных материалов, потому что основное время занимает подготовка самого материала, из которого шьют рюкзак или сумку, потому что его нужно почистить, разровнять, отобрать, отбраковать».

Продукцию компании можно купить через социальные сети или непосредственно в производственном помещении.

[Анна, покупательница]:

«Мне очень нравится их идея, что ты даёшь – избитая фраза – вторую жизнь новым вещам. Но, помимо этого, ты видишь, куда реально идут продукты, которые ты разделяешь».

Компания сотрудничает с благотворительными организациями, которые собирают мусор для переработки. Одна из них открыла в Санкт-Петербурге много пунктов по сбору пластиковых крышек.

[Мария Кутузова, руководитель проекта «Крышечки доброты»]:

«Мы уже сдали более 70 тонн пластиковых крышек, и для нас важно, что у этих крышек будет дальнейшая жизнь достаточно долго. То есть это будут качественные изделия, они будут долго служить и не один раз».

Компания 99Recycle планирует делать парковые скамейки, мебель для дома и другие предметы интерьера.

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