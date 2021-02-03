Поклонники легендарных «Жуков» каждую неделю проводят парад в Каире

Три десятка «глазастых» автомобилей Volkswagen «Жук» колонной едут по дорогам Каира. Такой парад классических машин здесь..

[Хайтам Юсеф, основатель клуба]:

«Мы открыли его семь лет назад. Цель в том, чтобы помочь владельцам этих машин. Это старая модель, и чинить её проблематично».

Три десятка «глазастых» автомобилей Volkswagen «Жук» колонной едут по дорогам Каира. Такой парад классических машин здесь можно увидеть каждую неделю. В египетской столице есть свой клуб любителей знаменитых «Жуков».

Основатели клуба также создали группу на Facebook. К ней присоединились 22 тысячи поклонников легендарного автомобиля. При этом до полусотни египетских владельцев «Жуков» собираются раз или два в неделю и проезжают по улицам Каира. Они хотят, чтобы другие могли полюбоваться раритетной техникой.

[Хайтам Юсеф, основатель клуба]:

«В этой машине мне больше всего нравится её индивидуальность. У каждой из этих 30 машин свой характер, каждую воспринимаешь по-разному. Когда ведёшь её, кажется, что она живая. Это машина с душой».

В клубе состоят и мужчины, и женщины, причём и взрослые, и юные.

[Гада эль-Атар, владелица автомобиля]:

«У меня этот автомобиль недавно, и теперь я не сажусь в свою машину с автоматической коробкой, езжу только на нём. Мне хочется его водить. Я просыпаюсь утром и сразу думаю, как сяду за руль».

В египетском клубе состоят и жители других арабских стран.

[Магиуф эль-Тамими, турист из Саудовской Аравии]:«Для меня «Жук» красивее «Мерседеса». Он мне нравится больше любой другой машины. Я приехал поработать над ним и сделать его ещё красивее».

Volkswagen «Жук» выпускался с 1946 по 2003 годы. За 57 лет с конвейера сошло более 21 миллиона автомобилей. В 98-м немецкая компания также запустила в производство модель Volkswagen New Beetle. Дизайн экстерьера у неё выполнялся в стиле «Жука», однако конструкции у автомобилей разные. Последний Beetle выпустили в 2019 году.

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