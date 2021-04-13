В России День космонавтики отметили уборкой улиц и грандиозным шоу дронов

В России отметили 60-летие первого полёта человека в космос. В Иркутске в честь важной даты запустили..

[участник проекта]:

«У нас миссия межгалактического масштаба. Мы должны пройти по бульвару Гагарина и собрать весь космический мусор. Вопросы?»

В России отметили 60-летие первого полёта человека в космос. В Иркутске в честь важной даты запустили проект «Межгалактическая миссия». Примерно десять активистов нарядились в костюмы героев «Звёздных войн» и отправились собирать мусор.

В миссии участвуют работники сферы развлечений. Своим примером хотят вдохновить и других жителей Иркутска.

[Павел Пузов, участник проекта]:

«Изначально возникла идея у наших ребят, работников праздничной сферы, просто прийти и помочь убраться в нашем любимом городе. А сделать это в День космонавтики возникла потом, сделать это вот в этих в костюмах, в стилистике».

День космонавтики отметили не только люди. В Московском зоопарке почувствовать атмосферу праздника удалось и панде Жуи. В вольере подвесили ракету, которая частично сконструирована из бамбука. Смотрители делали её несколько дней.

Нос любопытного медведя ненадолго показался в иллюминаторе, после чего интерес к полёту у панды пропал. Верх взяло желание полакомится вкусными побегами.

А в Великом Новгороде на северо-западе России устроили грандиозное световое шоу. 500 дронов поднялись в ночное небо над городом. Они сформировали светящуюся инсталляцию в виде космического корабля «Восток-1», на котором летал Юрий Гагарин.

Беспилотники воспроизвели запуск и полёт ракеты по орбите земли. Они также приняли форму спутника. Шоу дронов прошло в старой части города рядом с новгородским Кремлём.

Первый полёт человека в космос совершил Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года он на корабле «Восток» сделал один виток вокруг Земли. Полёт занял 108 минут.

Короткая ссылка на эту страницу: