Парад мумий и новый музей: как Египет привлекает туристов на фоне пандемии

Вот так грандиозно в Египте перевозили 22 мумии древних правителей. 18 царей и четыре царицы переместили..

Вот так грандиозно в Египте перевозили 22 мумии древних правителей. 18 царей и четыре царицы переместили из Египетского музея на каирской площади Тахрир в Национальный музей египетской цивилизации в древнем городе Фустат, который сейчас является частью Каира.

Музей несколько лет был закрыт на реконструкцию. Прибытие мумий ознаменовало его торжественное открытие.

Каждый артефакт поместили в специальную капсулу, заполненную азотом. У места прибытия их встретил 21 пушечный залп.

Все мумии – из эпохи Нового царства. Это период высшего расцвета древнеегипетской государственности.

В музее также можно увидеть коллекцию предметов из разных эпох: от доисторического времени до наших дней.

[Ахмед Гонейм, работник Национального музея египетской цивилизации]:

«Мы рассказываем обо всех цивилизациях, которые существовали в Египте в разные эпохи. Мы рассказываем истории о том, как египтяне преуспели в различных областях, таких как медицина, инженерное дело, производство хлеба и многие другие».

Посетителей ждут интерактивные экраны, которые помогут узнать о каменном веке, Древнем и Среднем царствах, греко-римском правлении, а также исламской и коптской цивилизациях.

[Абделазим Абделразек, директор музейной лаборатории]:

«Экспонаты включают артефакты доисторических времён с его каменными инструментами и скелетами, экспонаты Древнего и Среднего царств, а также предметы современной, исламской и коптской эпох».

Фустат, где разместился новый музей, был столицей Египта при династии Омейядов после арабского завоевания.

Такое торжественное открытие призвано оживить туристический сектор Египта, который почти полностью остановился из-за карантинных ограничений.

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