Парад мумий и новый музей: как Египет привлекает туристов на фоне пандемии
Вот так грандиозно в Египте перевозили 22 мумии древних правителей. 18 царей и четыре царицы переместили..
Дата загрузки: 2021-04-05
Музей несколько лет был закрыт на реконструкцию. Прибытие мумий ознаменовало его торжественное открытие.
Каждый артефакт поместили в специальную капсулу, заполненную азотом. У места прибытия их встретил 21 пушечный залп.
Все мумии – из эпохи Нового царства. Это период высшего расцвета древнеегипетской государственности.
В музее также можно увидеть коллекцию предметов из разных эпох: от доисторического времени до наших дней.
[Ахмед Гонейм, работник Национального музея египетской цивилизации]:
«Мы рассказываем обо всех цивилизациях, которые существовали в Египте в разные эпохи. Мы рассказываем истории о том, как египтяне преуспели в различных областях, таких как медицина, инженерное дело, производство хлеба и многие другие».
Посетителей ждут интерактивные экраны, которые помогут узнать о каменном веке, Древнем и Среднем царствах, греко-римском правлении, а также исламской и коптской цивилизациях.
[Абделазим Абделразек, директор музейной лаборатории]:
«Экспонаты включают артефакты доисторических времён с его каменными инструментами и скелетами, экспонаты Древнего и Среднего царств, а также предметы современной, исламской и коптской эпох».
Фустат, где разместился новый музей, был столицей Египта при династии Омейядов после арабского завоевания.
Такое торжественное открытие призвано оживить туристический сектор Египта, который почти полностью остановился из-за карантинных ограничений.
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