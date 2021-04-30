«Наполеона больше нет»: в Париже подготовили выставку к 200-летию со дня смерти полководца

Приближается двухсотлетие со дня смерти Наполеона I Бонапарта. Некоторые современники считали его великим полководцем, а некоторые – деспотичным тираном. Но в ссылке на острове Святой Елены Наполеон больше походил на мученика.

О последних годах жизни и смерти французского полководца рассказывает выставка под названием «Наполеона больше нет». Недавно она открылась в Доме инвалидов в Париже.

[Леа Шарликар, куратор выставки]:

«Наполеон мог кануть в небытие. Однако он использует это время (в изгнании), чтобы написать историю своей жизни и изменить своё состояние пленника. Плен был не очень славным периодом».

Британцы сослали Наполеона на маленький остров в Атлантическом океане в 1815 году. Так они хотели предотвратить повторный побег полководца. В 1816-м на остров прибыл новый губернатор, который сильно ограничил свободу бывшего императора.

Между тем Наполеон диктовал воспоминания графу Лас Казу, который сопровождал его в ссылке. Граф начал писать о полководце сразу после его поражения в битве при Ватерлоо в июне 1815 года и продолжал это делать, пока не был изгнан с острова губернатором.

В ссылке из-за малоподвижного образа жизни и подавленного настроения здоровье Наполеона стало ухудшаться. Он умер 5 мая 1821 года в возрасте 51 года.

Бывший император завещал похоронить его на берегу Сены. Однако британцы похоронили его на острове. В 1840 году по приказу короля Луи-Филиппа I останки Наполеона перевезли в Париж и захоронили в Доме инвалидов.

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