Кисть статуи римского императора воссоединилась с пальцем, потерянным 550 лет назад

Останки бронзовой статуи римского императора Константина спустя 550 лет воссоединились с утерянным указательным пальцем. Массивная голова, огромная рука и сфера хранятся в Капитолийских музеях в столице Италии. Эти экспонаты – часть дара народу Рима от Папы Сикста IV.

Он отдал коллекцию античной бронзы для будущего музея в 1471 году. Тогда же и потерялся палец статуи императора. Теперь недостающая деталь прибыла в Рим. Её доставили из Лувра.

[Франсуаз Гольтье, сотрудница музея Лувр]:

«Сейчас мы тщательно всё осмотрим. Экспонат был хорошо упакован во время путешествия».

Несколько сотен лет о пальце ничего не знали. Его обнаружили в 1860 году, когда была конфискована и распродана коллекция итальянского археолога Джованни Пьетро Кампаны. Фрагмент бронзовой кисти вместе с другими произведениями искусства купил Наполеон III. Через несколько лет собрание передали Лувру.

Французские специалисты долго не знали, что палец принадлежит статуе императора Константина. Несколько лет назад в Риме сделали 3D-модель отсутствующего пальца и сравнили её с экспонатом в Лувре. Тогда и подтвердилось, что он часть бронзовой кисти.

Лувр передал палец Капитолийским музеям на пять лет. Впоследствии этот срок могут продлить.

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